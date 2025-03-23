Beşiktaş derbi öncesi alarm verdi! İstanbulspor'a yenildiler

Beşiktaş milli ara çalışmaları kapsamında yoğun tempolu sürecine devam ediyor. Hazırlık maçında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaşan Beşiktaş, derbi öncesinde iyi bir sınav vermedi ve mücadeleyi kaybetti.

Beşiktaş, hazırlık maçı kapsamında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşılaştı ve sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlılar; Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Gabriel Paulista, Alex Oxlade-Chamberlain, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Elan Ricardo, Rafa Silva, Joao Mario ve Ciro Immobile ile başladı. İstanbulspor ise karşılaşmaya İsa Doğan, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Dijlan Aydın, İsa Dayaklı, Şeref Özcan, Kerem Şen, Alieu Cham ve Emir Kaan Gültekin 11'i ile çıktı.

BEŞİKTAŞ-UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR MAÇI

İstanbulspor, 42. dakikada Emir Kaan Gültekin'in attığı golle karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapattı. Siyah-beyazlı ekip, 50. dakikada Gabriel Paulista'yla beraberliği yakaladı. İstanbulspor, 85. dakikada Gaoussou Diarra ve 90. dakikada penaltıdan Florian Loshaj'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

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İLK SAKATLIK

Karşılaşmanın ilk yarısında rakibinin darbesiyle yerde kalan Alex Oxlade-Chamberlain oyuna devam edemedi ve 36. dakikada yerini Poyraz Gelen'e bıraktı.

BİR KÖTÜ HABER DAHA

Rafa Silva ise 64. dakikada sakatlanarak sahadan çıktı. Sağ dizine darbe alan Portekizli yıldızın yerine 64. dakikada Yusuf Can Calayır oyuna girdi.

ELAN RICARDO FORMAYLA TANIŞTI

Beşiktaş'ta devre arası transferlerinden Elan Ricardo, Beşiktaş adına ilk kez forma giydi ve 90 dakika sahada kaldı.

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