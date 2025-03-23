Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Beşiktaş iddiaları yalanladı! "Başkan Serdar Adalı Dubai'ye gitmedi"

Beşiktaş'tan sponsorluk iddialarıyla ilgili yalanlama geldi. Başkan Serdar Adalı'nın Dubai'ye gitmediğini belirten Beşiktaş, taraftarları için yönlendirme mesajı verdi ve bizi takip edin dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş iddiaları yalanladı!
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 16:01

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde transfer süreçleri için açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı. Siyah beyazlı ekip şimdi de sponsorluk konusuna netlik kazandırdı ve Serdar Adalı'nın herhangi bir görüşme yapmadığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN SERDAR ADALI VE SPONSORLUK ANLAŞMASI İÇİN BİLGİLENDİRME

"Fotospor’da, “Koç'un yerini Araplar alıyor” başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla gerçek dışıdır. Başkanımız Serdal Adalı’nın Dubai’de Ortadoğulu şirketlerle sponsorluk görüşmesi yaptığı iddiası tamamen hayal ürünüdür. Taraftarlarımızdan son dönemde arttığını gözlemlediğimiz masa başında kurgulanmış manipülatif haberlere itibar etmemelerini, kulübümüzdeki gelişmeler hakkında doğru bilgilere ulaşmak amacıyla resmi internet sitemizle sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini rica ederiz."

Resim

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?
Başkan Serdar Adalı, genç oyuncular üzerinden yeni bir kurgu ortaya çıkarmak istiyor ve bu hedeften hareketle de yeni bir yapılanma gerçekleştiriliyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Arda Güler'in geleceği belli oldu: Fenerbahçe Galatasaray transferi derken Florentino Perez noktayı koydu!
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: Jose Mourinho'nun yıldızı olacaktı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş'ı derbi öncesi sarsan haber! Takımın iki ası sakatlandı
ETİKETLER
#sponsorluk
#serdar adalı
#Beşiktaş Camia
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.