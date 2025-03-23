Beşiktaş iddiaları yalanladı!

Beşiktaş'tan sponsorluk iddialarıyla ilgili yalanlama geldi. Başkan Serdar Adalı'nın Dubai'ye gitmediğini belirten Beşiktaş, taraftarları için yönlendirme mesajı verdi ve bizi takip edin dedi.

Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde transfer süreçleri için açıklama yapmış ve iddiaları yalanlamıştı. Siyah beyazlı ekip şimdi de sponsorluk konusuna netlik kazandırdı ve Serdar Adalı'nın herhangi bir görüşme yapmadığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN SERDAR ADALI VE SPONSORLUK ANLAŞMASI İÇİN BİLGİLENDİRME

"Fotospor’da, “Koç'un yerini Araplar alıyor” başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla gerçek dışıdır. Başkanımız Serdal Adalı’nın Dubai’de Ortadoğulu şirketlerle sponsorluk görüşmesi yaptığı iddiası tamamen hayal ürünüdür. Taraftarlarımızdan son dönemde arttığını gözlemlediğimiz masa başında kurgulanmış manipülatif haberlere itibar etmemelerini, kulübümüzdeki gelişmeler hakkında doğru bilgilere ulaşmak amacıyla resmi internet sitemizle sosyal medya hesaplarımızı takip etmelerini rica ederiz."