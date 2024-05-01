Beşiktaş dünyaca ünlü yıldızın peşinde! Lewandowski heyecanı

01 May 2024 09:30 - Güncelleme : 01 May 2024 09:31

Bu sezon Süper Lig’de kötü sezon geçiren Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Türkiye Kupası’nı alarak Avrupa hedefini gerçekleştirmek isteyen siyah-beyazlılar da büyük bir kadro operasyonu yapılacak.

Teknik direktör arayışını sürdüren Hasan Arat yönetimi dünyaca ünlü yıldızlara rotayı çevirdi. Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, sadece sportif direktör için 7-8 isimle görüştüklerini belirtti.

Taraftarın gönlü dünyaca ünlü bir yıldız isimle rahatlatılmak isteniyor. Yeni sezonun transfer listesinde sürpriz isimler bulunuyor.

LEWANDOWSKİ ATAĞI

Beşiktaşlı yöneticiler, daha önce Borussia Dortmun ve Bayern Münih formaları da giyen Barcelonalı golcü Robert Lewandowski için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Vole’nin iddialarına göre Beşiktaş yönetimi Lewandowski için çalışma başlatacak.

Siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki oyuncu için Barcelona ile temasa geçecek. Beşiktaş'ın yıldız forvet için gözden çıkardığı bedel ise şu an için net bilinmiyor. Lewandowski daha önce Beşiktaş ile anılmıştı. Ortaya atılan iddialar sonrası sosyal medyada Beşiktaş taraftarı heyecanını dile getirdi.