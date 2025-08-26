Beşiktaş El Bilal Toure transferini KAP'a bildirdi! Bir detay dikkat çekti

Beşiktaş, transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu ve sağlık kontrolünden geçen Malili futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralandığını KAP'a bildirdi.

ANLAŞMAYA VARILDIĞI DUYURULDU

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den transferle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklama şu şekilde:

"Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre kulübümüzün şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunmaktadır."

17 MAÇA ÇIKIP 3 GOL ATTI

İtalyan takımı Atalanta'nın, bonservisini elinde bulundurduğu 23 yaşındaki santrfor, geçen sezon Almanya'nın Stuttgart takımında 17 resmi maça çıkıp 3 gol kaydetti.