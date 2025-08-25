El Bilal Toure kimdir piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş resmen açıkladı

Beşiktaş, İtalyan temsilcisi Atalanta'da forma giyen santrfor El Bilal Toure'nin transferi konusunda resmi görüşmelere başladı.

Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

23 yaşındaki golcünün bugün saat 14.45'te İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

EL BİLAL TOURE KİMDİR?

El Bilal Toure, 3 Ekim 2001 tarihinde Mali'nin Adjame bölgesinde doğdu.

Toure, 2023 yazında Atalanta'ya 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Mali milli takımında da görev yapan santrfor, 2024 yazında kısa süreliğine Stuttgart'a kiralanmış ve bu sezon başında Atalanta'ya geri dönmüştü.

Hem Atalanta hem de Stuttgart formalarıyla 17'şer maça çıkan El Bilal Toure, her iki takımda da 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

EL BİLAL TOURE PİYSA DEĞERİ NE KADAR?

El Bilal Toure'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor.

1.85 boyundaki oyuncunun Atalanta ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.