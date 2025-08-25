Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

El Bilal Toure kimdir piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş resmen açıkladı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Lausanne karşısına çıkacak olan Beşiktaş, El Bilal Toure'nin kiralık transferini duyururken oyuncunun kariyeri merak konusu oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
El Bilal Toure kimdir piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş resmen açıkladı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.08.2025
saat ikonu 13:46
|
GÜNCELLEME:
25.08.2025
saat ikonu 13:46

, İtalyan temsilcisi 'da forma giyen santrfor El Bilal Toure'nin transferi konusunda resmi görüşmelere başladı.

Kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, "Profesyonel Futbolcu El Bilal Touré'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

23 yaşındaki golcünün bugün saat 14.45'te İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

El Bilal Toure kimdir piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş resmen açıkladı

EL BİLAL TOURE KİMDİR?

El Bilal Toure, 3 Ekim 2001 tarihinde 'nin Adjame bölgesinde doğdu.

Toure, 2023 yazında Atalanta'ya 30 milyon euro bonservis bedeliyle oldu.

Mali milli takımında da görev yapan santrfor, 2024 yazında kısa süreliğine Stuttgart'a kiralanmış ve bu sezon başında Atalanta'ya geri dönmüştü.

Hem Atalanta hem de Stuttgart formalarıyla 17'şer maça çıkan El Bilal Toure, her iki takımda da 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

El Bilal Toure kimdir piyasa değeri ne kadar? Beşiktaş resmen açıkladı

EL BİLAL TOURE PİYSA DEĞERİ NE KADAR?

El Bilal Toure'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor.

1.85 boyundaki oyuncunun Atalanta ile olan sözleşmesi ise 2027 yılına kadar devam ediyor.

Sıkça Sorulan Sorular

El Bilal Toure'nin Güncel Piyasa Değeri Ne Kadar?
Transfermarkt verilerine göre, El Bilal Toure'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro civarındadır. Bu değer, oyuncunun yaşını, potansiyelini ve uluslararası tecrübesini yansıtmaktadır.
ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#atalanta
#mali
#El Bilal Toure
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.