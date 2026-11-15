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 | Yasin Aşan
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 21:13
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GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 21:13

Beşiktaş, evinde Bursaspor'u yendi! Siyah-beyazlılardan 76-71'lik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş ile Bursaspor Basketbol, İstanbul'da karşı karşıya geldi. Beşiktaş, devreye 45-27 önde girdiği karşılaşmayı 76-71'lik skorla kazandı ve ligdeki 4. galibiyetini elde etti.

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Editor
 Yasin Aşan
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Beşiktaş, evinde Bursaspor'u yendi! Siyah-beyazlılardan 76-71'lik galibiyet
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 21:13
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 21:13

'nde 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde ile Bursaspor Basketbol, 'da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, üstün bir oyun oynadığı çeyreği 25-17 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de etkili oyunu sürdüren Beşiktaş, farkı açarak devreye 45-27'lik üstünlükle girdi.

Beşiktaş, evinde Bursaspor'u yendi! Siyah-beyazlılardan 76-71'lik galibiyet

Mücadelenin üçüncü periyodunda ise etkili olan taraf konuk ekip Bursaspor oldu. Yeşil-beyazlılar farkı azaltmayı başarsa da son çeyreğe Beşiktaş'ın 55-50'lik üstünlüğüyle gidildi.

Karşılaşmanın son periyodunda dengeli bir oyun oynanırken hata yapmayan Beşiktaş, maçtan 76-71'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'ndeki 8. maçında 4. galibiyetini elde etti. Bursaspor Basketbol ise Basketbol Süper Ligi'ndeki 8. maçında 7. yenilgisini yaşadı.

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#Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
#Bursaspor Basketbol
#Türkcell Basketbol Gelişim Merkezi
#Spor
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