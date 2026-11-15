Beşiktaş, evinde Bursaspor'u yendi! Siyah-beyazlılardan 76-71'lik galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile Bursaspor Basketbol, İstanbul'da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde kozlarını paylaştı.

Mücadeleye etkili başlayan taraf ev sahibi Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, üstün bir oyun oynadığı çeyreği 25-17 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci çeyreğinde de etkili oyunu sürdüren Beşiktaş, farkı açarak devreye 45-27'lik üstünlükle girdi.

Mücadelenin üçüncü periyodunda ise etkili olan taraf konuk ekip Bursaspor Basketbol oldu. Yeşil-beyazlılar farkı azaltmayı başarsa da son çeyreğe Beşiktaş'ın 55-50'lik üstünlüğüyle gidildi.

Karşılaşmanın son periyodunda dengeli bir oyun oynanırken hata yapmayan Beşiktaş, maçtan 76-71'lik galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş, bu sonuçla Basketbol Süper Ligi'ndeki 8. maçında 4. galibiyetini elde etti. Bursaspor Basketbol ise Basketbol Süper Ligi'ndeki 8. maçında 7. yenilgisini yaşadı.