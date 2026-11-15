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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 19:42

Trabzonspor, Zenit'e 3-0 kaybetti! Bordo-mavililerden tatsız prova

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, lige verilen milli arada Rusya'nın Zenit ekibiyle hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla kaybetti.

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Editor
 Yasin Aşan
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Trabzonspor, Zenit'e 3-0 kaybetti! Bordo-mavililerden tatsız prova
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 19:42
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 19:42

Liglere verilen milli arada heyecanı devam ederken kulüp takımlarının hazırlıkları da sürüyor.

'de geride kalan 11 haftayı topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan , milli arada hazırlık maçında Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımı ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Zenit'e 3-0 kaybetti! Bordo-mavililerden tatsız prova

Trabzonspor, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanan müsabakaya Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukçu, Ahmet Cemil Gören, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan, Umut Nayir 11'i ile çıktı.

Trabzonspor, Zenit'e 3-0 kaybetti! Bordo-mavililerden tatsız prova

Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadelede rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu. Zenit'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Felipe Augusto, 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım (KK) ve 75. dakikada Aleksandr Sobolev kaydetti.

Trabzonspor, Zenit'e 3-0 kaybetti! Bordo-mavililerden tatsız prova

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.

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#trabzonspor
#Futbol
#trendyol süper lig
#UEFA Uluslar Ligi
#Gazprom Arena
#Zenit St Petersburg
#Spor
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