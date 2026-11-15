Trabzonspor, Zenit'e 3-0 kaybetti! Bordo-mavililerden tatsız prova

Liglere verilen milli arada UEFA Uluslar Ligi heyecanı devam ederken kulüp takımlarının hazırlıkları da sürüyor.

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftayı topladığı 25 puanla lider Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Trabzonspor, milli arada hazırlık maçında Rusya'nın Zenit St. Petersburg takımı ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor, Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Gazprom Arena'da oynanan müsabakaya Onuralp Çevikkan, Cenk Özkacar, Samet Akaydin, Murat Mert Lakot, Yiğithan Çubukçu, Ahmet Cemil Gören, Batista Mendy, Benjamin Bouchouari, Metehan Mimaroğlu, Emir Aslan, Umut Nayir 11'i ile çıktı.

Trabzonspor, ilk yarısını 1-0 yenik durumda kapattığı mücadelede rakibine 3-0'lık skorla mağlup oldu. Zenit'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Felipe Augusto, 58. dakikada Ahmet Doğan Yıldırım (KK) ve 75. dakikada Aleksandr Sobolev kaydetti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Eyüpspor ile karşılaşacak.