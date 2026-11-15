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Spor
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Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 18:17

Mardin'de maçta korkunç olay! Futbolcular beton zemine çarptı

Mardin'de Bölgesel Amatör Lig'de oynanan Nusaybin Belediyespor-Siirtspor karşılaşmasında yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Maç sırasında taç çizgisi kenarında mücadeleye giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı. Karşılaşmaya ara verilirken ambulans sahaya girerek oyunculara ilk müdahaleyi yaptı. Yaşanan korku dolu anların ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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Editor
 Yasin Aşan
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Mardin'de maçta korkunç olay! Futbolcular beton zemine çarptı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 18:17
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 18:17

Mardin'in ilçesinde Nusaybin Belediyespor ile Siirtspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında korku dolu anlara neden olan bir sakatlık yaşandı.

Mücadelenin 39. dakikasında taç çizgisi kenarında top mücadelesine giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı.

Mardin'de maçta korkunç olay! Futbolcular beton zemine çarptı

FUTBOLCUNUN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Çarpışmanın ardından Siirtsporlu Yahya Bengi'nin dilinin boğazına kaçtığı belirtilirken, futbolcuya ilk müdahaleyi Nusaybin Belediyespor sağlık ekibi yaptı. Karşılaşmaya ara verilirken ambulans da sahaya girdi.

Mardin'de maçta korkunç olay! Futbolcular beton zemine çarptı

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve kontrollerinin ardından Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşanan korku dolu anların ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

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#Nusaybin Belediyespor
#Siirtspor
#Yahya Bengi
#Burak Çetin
#Spor
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