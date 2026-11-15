Mardin'de maçta korkunç olay! Futbolcular beton zemine çarptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Nusaybin Belediyespor ile Siirtspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Lig karşılaşmasında korku dolu anlara neden olan bir sakatlık yaşandı.

Mücadelenin 39. dakikasında taç çizgisi kenarında top mücadelesine giren iki futbolcu, saha kenarındaki beton zemine çarptı.

FUTBOLCUNUN DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Çarpışmanın ardından Siirtsporlu Yahya Bengi'nin dilinin boğazına kaçtığı belirtilirken, futbolcuya ilk müdahaleyi Nusaybin Belediyespor sağlık ekibi yaptı. Karşılaşmaya ara verilirken ambulans da sahaya girdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi ve kontrollerinin ardından Siirtsporlu Yahya Bengi ile Nusaybin Belediyesporlu Burak Çetin'in sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Yaşanan korku dolu anların ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.