Volkan Demirel'in Süper Lig'de yeni adresi belli oldu

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla Orhan Ak'tan boşalan yeni teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirildiğini açıkladı. Memik Yılmaz, "Camiamızda yaşanan belirsizlik takımımıza zarar verdi. Burada yaşanan algıyı yıkacağız. Tek yürek olup önümüze bakacağız. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'dir. Yarın ilk antrenmanına çıkacak" dedi.

''BORÇLARI SIFIRLAMAK İSTİYORUZ''

Yönetim olarak görevlerine devam edeceklerini açıklayan Başkan Memik Yılmaz, takımın mali durumu ile ilgili de bilgi vererek borçları sıfırlamak için gayret göstereceklerini vurguladı.