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Spor
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Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 17:42

Volkan Demirel'in Süper Lig'de yeni adresi belli oldu

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla takımın yeni teknik direktörünün Volkan Demirel olduğunu açıkladı.

Avatar
Editor
 Murat Makas
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Volkan Demirel'in Süper Lig'de yeni adresi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 17:42
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 17:42

Başkanı Memik Yılmaz, düzenlediği basın toplantısıyla 'tan boşalan yeni teknik direktörlük görevine 'in getirildiğini açıkladı. Memik Yılmaz, "Camiamızda yaşanan belirsizlik takımımıza zarar verdi. Burada yaşanan algıyı yıkacağız. Tek yürek olup önümüze bakacağız. Yeni teknik direktörümüz Volkan Demirel'dir. Yarın ilk antrenmanına çıkacak" dedi.

Volkan Demirel'in Süper Lig'de yeni adresi belli oldu

''BORÇLARI SIFIRLAMAK İSTİYORUZ''

Yönetim olarak görevlerine devam edeceklerini açıklayan Başkan Memik Yılmaz, takımın mali durumu ile ilgili de bilgi vererek borçları sıfırlamak için gayret göstereceklerini vurguladı.

Volkan Demirel'in Süper Lig'de yeni adresi belli oldu
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#Memik Yılmaz
#Spor
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