Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırladı.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Fatih Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda 0-0 eşitlikle sona erdi. Beşiktaş'ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, 77. dakikada sarı kart görerek Gaziantep FK maçında cezalı duruma düştü. Bu sonuçla Beşiktaş 4. sıradaki yerini koruyarak puanını 56'ya, Fatih Karagümrük ise 21'e yükseltti. Beşiktaş, 32. haftada deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı’nda oynanan karşılaşmada gol sesi çıkmazken mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş’ın sol bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz, rakip ekipten Barış Kalaycı’yı formasından çekmesi sonrası 77. dakikada sarı kartla cezalandırıldı.

Bu sarı kartın ardından Rıdvan Yılmaz, Gaziantep FK karşılaşması öncesinde cezalı duruma düştü.

Bu skorla birlikte Beşiktaş, 4. basamaktaki yerini koruyarak puanını 56’ya yükseltti. Ligin son sırasında bulunan Fatih Karagümrük ise 21 puana ulaştı.

Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip ardından Türkiye Kupası yarı final karşılaşmasında Konyaspor ile mücadele edecek.

Fatih Karagümrük ise 32. hafta müsabakasında Gençlerbirliği’ni sahasında konuk edecek.