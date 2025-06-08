Beşiktaş Fibabanka Anadolu Efes'i dağıttı: Akatlar'da farklı tarife!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off etabının ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşılaştı. Akatlar'daki kritik maçta, Beşiktaş Fibabanka farklı kazandı.
Beşiktaş Fibabanka'dan Anadolu Efes'e farklı tarife geldi. İlk maçı kaybetmesiyle seride 1-0 geriye düşen Kartal, ikinci mücadelede ise 97-70 kazandı ve play-off etabında skoru 1-1'e taşıdı.
https://x.com/BJK_Basketbol/status/1931796178036994213
Salon: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
Hakemler: Kerem Baki, Fatih Arslanoğlu, Mehmet Serdar Ünal.
Beşiktaş Fibabanka: Berk İbrahim Uğurlu 11, Needham 8, Mathews 17, Sleva 14, Terry 4, Allman 6, Morgan 10, Plavsic 12, Yiğit Arslan 13, Kerem Kuthan Konan, Yağız Aksu 2.
Anadolu Efes: Dozier 3, Bryant 23, Larkin 8, Ercan Osmani 8, Poirier 6, Doğuş Özdemiroğlu 2, Oturu 8, Smits 2, Thompson 4, Erkan Yılmaz 3, Rıdvan Öncel 3, Burak Can Yıldızlı.
1. periyot: 24-18
Devre: 47-36
3. periyot: 70-57
Beş faulle çıkan: 31.35 Dozier (Anadolu Efes).