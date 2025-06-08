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 | Burak Ayaydın

Burak Yılmaz ve Selçuk İnan transferde karşı karşıya: Beşiktaşlı yıldız için rakip oldular!

Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'dan Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç için kritik karar geldi. Eski dostlar Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, Beşiktaş ile beklentilerin altında kalan Tayyip Talha Sanuç için 'transfer edilmeli' raporu verdi.

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Burak Yılmaz ve Selçuk İnan transferde karşı karşıya: Beşiktaşlı yıldız için rakip oldular!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
08.06.2025
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
08.06.2025
saat ikonu 20:35

Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç transferi için Selçuk İnan ve Burak Yılmaz karşı karşıya geldi. Burak Yılmaz'ın Kasımpaşa'sı ile Selçuk İnan'ın Kocaelispor'u, an itibarıyla Beşiktaşlı Tayyip Talha Sanuç'u transfer etmek istiyor.

SELÇUK İNAN VE BURAK YILMAZ'DAN BEŞİKTAŞLI YILDIZ İÇİN TRANSFER KRİTİĞİ

Beşiktaş tarafından gözden çıkarılan Tayyip Talha Sanuç, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan'ın gelecek sezon planlarında kendine yer buldu. Esasen ise Tayyip Talha Sanuç'un Beşiktaş'taki durumunu yakından gözeten Selçuk İnan ve Burak Yılmaz, 25 yaşındaki savunmacı için olumlu rapor verdi! Son olarak da Burak Yılmaz'ın Kasımpaşa adına tasarladığı transfer hamlesinde kiralama seçeneği öne çıkarken, Selçuk İnan tarafındaysa Kocaelispor için kalıcı bir transfer planı söz konusu.

Burak Yılmaz ve Selçuk İnan transferde karşı karşıya: Beşiktaşlı yıldız için rakip oldular!

TAYYİP TALHA SANUÇ BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERİLECEK

Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş formasıyla geçen sezon üst üste hatalar yapmış ve kırmızı kartlar görmüştü. Akabindeki süreçte ise siyah beyazlı takımda tekrar forma bulmakta zorlanan Tayyip Talha Sanuç, an itibarıyla Beşiktaş yönetimi tarafından gözden çıkarılmış durumda.

Burak Yılmaz ve Selçuk İnan transferde karşı karşıya: Beşiktaşlı yıldız için rakip oldular!

BURAK YILMAZ VE SELÇUK İNAN'IN TRANSFER LİSTESİNDEKİ TAYYİP TALHA'NIN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş ile bu sezon 19 maça çıkan Tayyip Talha Sanuç, sadece 755 dakika süre alabilmişti.

Burak Yılmaz ve Selçuk İnan transferde karşı karşıya: Beşiktaşlı yıldız için rakip oldular!

Sıkça Sorulan Sorular

TAYYİP TALHA SANUÇ BEŞİKTAŞ'A NEREDEN GELMİŞTİ?
Talihsiz bir sakatlık sonrasında form düşüşü yaşayan Tayyip Talha, Adana Demirspor'dan Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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ETİKETLER
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#Beşiktaş Transferleri
#selçuk inan
#Spor
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