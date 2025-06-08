Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in sürpriz transferi!

Beşiktaşlı Gedson Fernandes için transferde sürpriz saatler yaşanıyor. Beşiktaş'taki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes'e, başta Zenit olmak üzere pek çok takım talip olmuş durumda.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes transferinin kritiği yapılıyor. Beşiktaş'ın yıldızı Gedson Fernandes'e, an itibarıyla birçok takım talepte bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA GEDSON FERNANDES TRANSFERİ

Beşiktaş'ın bonservisinin yarısını Benfica ile paylaştığı Gedson Fernandes, başta Zenit olmak üzere pek çok Avrupa ekibince yakından takip ediliyor. Halihazırda 25 milyon Euro ve üzerinde bir transfer gerçekleştirmesi beklenen Gedson Fernandes, başkan Serdal Adalı'nın Benfica ile anlaşmasıyla birlikte Türkiye'den resmen ayrılacak.

GEDSON FERNANDES VE BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Siyah beyazlı formayla bu sezon 49 maça çıkan Portekizli, 12 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı.