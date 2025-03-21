Beşiktaş Galatasaray derbisine hazırlanıyor!

İstanbul
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazırlanmak için antrenmana başladı. Futbolcular ısınma sonrası pas taktikleri ve çift kale maçları yaptı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJKNevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman 1 saat sürdü.
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 top kapma idmanının ardından minyatür kale maç yaptı. Antrenman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, yarın saat 11.45'te yapacağı antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam edecek.
Beşiktaş-Galatasaray müsabakası, 29 Mart Cumartesi saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.