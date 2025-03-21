Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Eyüp Ensar Yeşil

Sebastian Szymanski için Milan ve Napoli yarışa girdi! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'nin Polonyalı ortasaha futbolcusu Sebastian Szymanski için İtalya'nın dev kulüpleri transfer yarışına girdi. Son maçlarında yükselen performansıyla dikkat çeken Szymanski için Milan ve Napoli'nin girişimleri olacağı iddia edildi. Son zamanlarda teknik direktör Jose Mourinho'nun gözde futbolcusu olan Szymanski için bonservis bedeli de belirlendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sebastian Szymanski için Milan ve Napoli yarışa girdi! Bonservis bedeli belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 18:56
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 20:14

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastain Syzmanski, geçtiğimiz sezon Rus Ligi takımlarından Dinamo Moskova'dan 9.750 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Geçen sezon sarı-lacivertli takımda başarılı bir performans koyan Szymanski 13 gol 19 asistlik harika bir istatistik yakalamıştı. Aynı performansını bu sene de sahaya koyan Polonyalı yıldız isim İtalyan devlerinin radarına girmeyi başardı. Jose Mourinho'nun gözde oyuncularından olan Szymanski'nin bonservis bedeli belli oldu.

Szymanski'nin bonservisini duyurdular: "Fenerbahçe bu rakamı istemekte haklı" - 8. Foto

İTALYAN BASINI YAZDI

İtalyan medyasında yer alan habere göre Milan ve Napoli kulüpleri Szymanski ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Haberin detayında Szymanski'nin dinamizmi, top sürme yeteneği ve oyun görüşü nedeniyle transfer hedefi haline geldiği vurgulandı. Ayrıca Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservisten de bahsedildi.

Szymanski'nin bonservisini duyurdular: "Fenerbahçe bu rakamı istemekte haklı" - 4. Foto

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli takım Polonyalı ortasaha için 25 milyon euro bonservis bedeli beklendiği haberde yer alırken Szymanski'nin performansı ve potansiyeli göz önüne alındığında bunun haklı bir talep olduğu aktarıldı. Haberde son olarak Napoli ve Milan'ın Szymanski için önümüzdeki haftalarda görüşmelere başlamasının beklendiği kaydedildi.

Szymanski'nin bonservisini duyurdular: "Fenerbahçe bu rakamı istemekte haklı" - 5. Foto

SEZON KARNESİ

Szymanski bu sezon Fenerbahçe forması ile 42 maça çıkarken 5 gol attı ve 9 asist üretmeyi başardı.

Szymanski'nin bonservisini duyurdular: "Fenerbahçe bu rakamı istemekte haklı" - 6. Foto
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Michy Batshuayi Nicolas Anelka'nın rekorunu kırdı!
ETİKETLER
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.