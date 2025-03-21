Sebastian Szymanski için Milan ve Napoli yarışa girdi! Bonservis bedeli belli oldu

Fenerbahçe'nin Polonyalı ortasaha futbolcusu Sebastian Szymanski için İtalya'nın dev kulüpleri transfer yarışına girdi. Son maçlarında yükselen performansıyla dikkat çeken Szymanski için Milan ve Napoli'nin girişimleri olacağı iddia edildi. Son zamanlarda teknik direktör Jose Mourinho'nun gözde futbolcusu olan Szymanski için bonservis bedeli de belirlendi.

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastain Syzmanski, geçtiğimiz sezon Rus Ligi takımlarından Dinamo Moskova'dan 9.750 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Geçen sezon sarı-lacivertli takımda başarılı bir performans koyan Szymanski 13 gol 19 asistlik harika bir istatistik yakalamıştı. Aynı performansını bu sene de sahaya koyan Polonyalı yıldız isim İtalyan devlerinin radarına girmeyi başardı. Jose Mourinho'nun gözde oyuncularından olan Szymanski'nin bonservis bedeli belli oldu.

İTALYAN BASINI YAZDI

İtalyan medyasında yer alan habere göre Milan ve Napoli kulüpleri Szymanski ile ciddi bir şekilde ilgileniyor. Haberin detayında Szymanski'nin dinamizmi, top sürme yeteneği ve oyun görüşü nedeniyle transfer hedefi haline geldiği vurgulandı. Ayrıca Sebastian Szymanski için Fenerbahçe'nin talep ettiği bonservisten de bahsedildi.

BONSERVİS BEDELİ BELLİ OLDU

Sarı-lacivertli takım Polonyalı ortasaha için 25 milyon euro bonservis bedeli beklendiği haberde yer alırken Szymanski'nin performansı ve potansiyeli göz önüne alındığında bunun haklı bir talep olduğu aktarıldı. Haberde son olarak Napoli ve Milan'ın Szymanski için önümüzdeki haftalarda görüşmelere başlamasının beklendiği kaydedildi.

SEZON KARNESİ

Szymanski bu sezon Fenerbahçe forması ile 42 maça çıkarken 5 gol attı ve 9 asist üretmeyi başardı.