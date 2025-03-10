Beşiktaş - Gaziantep FK | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Gaziantep FK karşılaşıyor. Beşiktaş; maç öncesinde 44 puanla ligde 4. sırada yer alırken, Gaziantep FK ise 32 puanla 11. sırada bulunuyordu.

ZORBAY KÜÇÜK DÜDÜK ÇALIYOR

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Tayyip Talha, Emirhan, Felix Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Mario, Immobile.

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, Ndiaye, Maxim, Okereke, Boateng, Kozlowski.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.

5' Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Gedson Fernandes son çizgiye inip kale sahasına yerden ortaladı. Immobile'den önce savunma araya girip tehlikeyi önledi.

16' Rafa Silva'nın yerden gelen zayıf şutunu Burak çıkardı.

23' Masuaku'nun ortasını Burak yumrukladı, devamında ise Fernandes Arda'ya faul yaptı ve oyun durdu.

29' Beşiktaş penaltı kazandı.

EKSİKLER

Beşiktaş'ta tedavisi süren Emrecan Terzi ile maç eksiği bulunan Necip Uysal'ın müsabakada forma giymesi beklenmiyor.

RAFA SILVA FORMDA

Beşiktaş formasıyla son 4 lig maçında 3 gol ve 2 asistle oynayarak Kara Kartal'ın yakaladığı seriye tam 5 sayılık skor katkısı yapan Rafa Silva, bu akşamki maçta da siyah beyazlı ekip için en güvenilir isimlerin başında geliyor.

GAZİANTEP FK DEPLASMANDA ZORLANIYOR

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK, deplasman maçlarında umduğunu bulamadı. Rakip sahadaki tek galibiyetini ilk haftada Sipay Bodrum FK karşısında alan kırmızı siyahlı takım, sonrasında oynadığı 10 maçta sadece 2 puan topladı. Gaziantep FK; söz konusu süreçte 2 beraberlik alırken, 8 mücadelede ise konuk olduğu rakiplerine mağlup oldu.