Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup etkisi! Serdar Adalı'dan transferde ters köşe

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı'dan Oğuzhan Özyakup etkisini hatırlatacak bir transfer hamlesi geldi. Oğuzhan Özyakup'un en iyi zamanlarındaki oyun dominasyonunu anımsatan sürpriz girişim, Serdar Adalı tarafından Isco için gerçekleştirildi. Orta sahada tek başına oyunu yönetebilen Isco, an itibarıyla Beşiktaş'ın transfer listesinde en üste yazıldı.

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, aynı Oğuzhan Özyakup gibi takıma tempo yaptırabileceğini düşündüğü Real Betisli Isco için devreye girdi. Oğuzhan Özyakup sonrasında uzun süre ideal bir oyun kurucu bulamayan Beşiktaş'ta, Serdar Adalı'dan Isco hamlesi geldi. Genel yapı itibarıyla gençleşme politikası izleyen yönetimin, 32 yaşındaki Isco tercihi futbolseverleri çok şaşırttı.

BEŞİKTAŞ'TA SERDAR ADALI'DAN OĞUZHAN ÖZYAKUP ETKİSİYLE ISCO TRANSFERİ

İspanyol basınının duyurduğu habere göre Beşiktaş, Isco için resmen devrede! Yetenekli futbolcunun Real Betis'ten aldığı maaşın iki katını teklif etmeyi planlayan Beşiktaş, önümüzdeki yaz transferi bitirmeyi hedefliyor. Yine haberdeki bilgiye göre Isco şu an yıllık 3 milyon Euro kazanıyor! 2027 yazına kadar Betis ile sözleşmesi olan futbolcunun Türkiye'ye gitmek istemesi durumunda ise ortada çok büyük bir kaos oluşacak. Zira İspanyol kulüp Beşiktaş'ın maaş limitine çıkamazken, Beşiktaş da piyasa değeri 6 milyon Euro olan Isco için yüklü bir bonservis bedeli ödeyebilecek gibi durmuyor. Tam olarak bu durumdan hareketle de yıldız oyuncunun İspanya'dan ayrılması kolay görülmüyor.

ORTA SAHA SEVİYE ATLAYACAK

Oğuzhan Özyakup'un en iyi dönemlerindeki gibi Beşiktaş'ın net şekilde oyuna hükmetmesini sağlayacak olan Isco hamlesi, yönetim tarafından adım adım ilerletiliyor ve süreç aceleye getirilmiyor.

ISCO'NUN PERFORMANSI

Real Betis formasıyla bu sezon 17 maça çıkan hücumcu, 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.