Tgrt Haber
Haberler>Spor>Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni rahat yendi! Rafa Silva yıldızlaştı

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni rahat yendi! Rafa Silva yıldızlaştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 Temmuz 2024 04:12 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 04:15
Beşiktaş, Gençlerbirliği&#039;ni rahat yendi! Rafa Silva yıldızlaştı

Beşiktaş, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Goller Rafa Silva'dan geldi.

Siyah-beyazlılar, Kocaeli Yıldız Entegre Stadı'nda oynanan karşılaşmaya, Ersin Destanoğlu, Svensson, Paulista, Colley, Semih Kılıçsoy, Rashica, İmmobile, Masuaku, Rafa Silva, Musrati, Fernandes 11'iyle başladı.

Başkent ekibi ise Erhan Erentürk, Alperen Babacan, Sinan Osmanoğlu, Fıratcan Üzüm, Yasin Güreler, Mikail Okyar, Ensar Kemaloğlu, Rahman Buğra Çağıran, Amilton, Metahan Mimaroğlu, Yatabare 11'iyle sahaya çıktı.

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni rahat yendi! Rafa Silva yıldızlaştı - 1. Resim

Siyah-beyazlı takım, karşılaşmanın ilk yarısını Rafa Silva'nın 37 ve 45+1'de attığı gollerle 2-0 önde tamamladı. Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda gol sesi çıkmadı.

Müsabaka, Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...