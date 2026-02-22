Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Yusuf Ziya Gündüz olacak. Müsabakada VAR'da Ömer Faruk Turtay, AVAR'da da Candaş Elbil görev yapacak.

BEŞİKTAŞ RAKAMLARDA ÜSTÜN

Beşiktaş ile Göztepe, ligde 60. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 59 maçtan 30'unu siyah-beyazlı futbol takımı, 12'sini ise Göztepe kazandı. Taraflar, 17 müsabakada da berabere berabere kaldı.

Beşiktaş'ın gol sayılarında Göztepe'ye 95-59 üstünlüğü bulunuyor.