Beşiktaş-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Beşiktaş ve Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahaya çıkıyor. İstanbul'daki kritik mücadeleye dair tüm detaylar ve canlı maç anlatımı haberimizde.

Beşiktaş-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI
Beşiktaş, Avrupa hedefi yolunda Trendyol Süper Lig'de Göztepe'yi ağırlıyor. Hakem Ozan Ergün'ün düdük çalacağı heyecanlı müsabaka, bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak.

Beşiktaş-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Cerny, Asllani, Olaitan, Orkun, Rashica, Oh.

https://x.com/Besiktas/status/2025314709486915599?s=20

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Miroshi, Dennis, Cherni, Arda, Krastev, Juan, Janderson.

https://x.com/Goztepe/status/2025314602804781138?s=20

BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE ARASINDA 60. DÜELLO

Beşiktaş ile Göztepe, bugünkü mücadeleyle birlikte 60. kez rakip olacak. Geride kalan 59 maçtan 30’unu siyah beyazlılar, 12’sini de sarı kırmızılılar kazanmıştı.

Beşiktaş-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trendyol Süper Lig'de ve Türkiye Kupası’nda oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, seriyi sürdürmek istiyor. Bu süreçte ligde 11, kupada ise 3 müsabakaya çıkan Kartal; yaklaşık dört aydır mağlup olmuyor.

Beşiktaş-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ-GÖZTEPE MAÇINDA AVRUPA KRİTİĞİ

Zorlu karşılaşma öncesinde Göztepe; topladığı 41 puanla 4. sırada bulunurken, Beşiktaş da 40 puanla 5. basamakta konumlanmış durumda. İstanbul'daki maçın galibi, rakibine oranla büyük bir avantaj yakalayacak ve Avrupa yolunda önemli bir adım atmış olacak.

Beşiktaş-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ İSTANBUL'DA GÖZTEPE'Yİ YENEMİYOR

Siyah beyazlılar, 2022'den bu yana İstanbul'da oynadığı son 3 maçta Göztepe'ye karşı galip gelemedi.

Beşiktaş-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

BEŞİKTAŞ'TA ÖNEMLİ EKSİK!

Beşiktaş'ta zorlu Göztepe maçı öncesinde tek eksik bulunuyor. Süper Lig'de geçen hafta RAMS Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan kanat oyuncusu El Bilal Toure'nin, sol uyluk arka adale tendonunda kanama ve yırtık tespit edilmişti. Sahalardan bir süre uzak kalacak Malili oyuncu, İzmir ekibine karşı forma giyemeyecek.

Beşiktaş-Göztepe | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

