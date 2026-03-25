Beşiktaş, Göztepe'den bir yıldıza daha kanca attı: 10 milyon euro ayrıldı

Beşiktaş sezon bitmeden gelecek sene iddialı kadro kurmak için çalışmalara başladı. Ara transfer döneminde Göztepe'den Olaitan'ı renklerine bağlayan Beşiktaş'ın İzmir ekibinden başka bir ismi listesine ekledi.
Beşiktaş'ın transfer listesinde Göztepe'den Anthony Dennis'in de yer aldığı iddia edildi. Medyasiyahbeyaz’da yer alan detaylarda 21 yaşındaki futbolcu için yazın takımların kıyasıya rakbete gireceği aktarıldı.
Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda çok yönlü, hem savunma hem hücum katkısı verebilen Nijeryalı Dennis için 10 milyon Euro bütçe ayrıldığı iddia ediliyor.
Süper Lig’de 24 maça çıkan ön libero oynayan Dennis 3 gol katkısı verdi. Transfermarket’e göre Dennis’in satış bedeli 8 milyon euro olarak belirtiliyor.