Beşiktaş gözünü Lazio'nun oyuncusuna dikti! 12 milyon euroluk teklif...

09 Temmuz 2024 06:49 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 06:52

Okay Yokuşlu için Beşiktaş'tan sonra bir Süper Lig devi daha harekete geçti! Görüşmeler başladı

Okay Yokuşlu için Beşiktaş'tan sonra bir Süper Lig devi daha harekete geçti! Görüşmeler başladı

Gelecek sezon hazırlıkları sürerken transfer takımların çalışmaları da hız kazandı. Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Lazio forması giyen Ciro Immobile'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi.

Ayrıca İtalyan futbolcunun da Lazio'dan ayrılmak istediği kaydedildi.

İtalyan ekibin 2026'da sözleşmesi bitecek olan Immobile için 5 milyon euro bonservis bedeli istediği aktarıldı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki golcüye toplam 12 milyon euro karşılığında 3 yıllık bir sözleşme önereceği ifade edildi.

LAZIO TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN AÇIKLAMA

Lazio'nun teknik direktörü Marco Baroni, Immobil hakkında çıkan transfer iddialarının ardından, "Immobile'ye Beşiktaş'tan teklif olduğu haberini duydum. Bunun doğru olup olmadığını bilmiyorum. Eğer ayrılırsa bu benim ya da kulübün istemediği, profesyonel bir tercih olacaktır" dedi.

Lazio formasıyla 340 resmi maça çıkan Immobile, bu mücadelelerde 207 gol atıp, 54 asistlik katkı sağladı.