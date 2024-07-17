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Beşiktaş hazırlık maçında Shakhtar Donetsk'e tek golle mağlup 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
17 Temmuz 2024 22:24 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 22:27
Beşiktaş hazırlık maçında Shakhtar Donetsk&#039;e tek golle mağlup 

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçlarına çıkan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e ile karşılaştı. Siyah-beyazlı ekip sahadan tek golle mağlup ayrıldı. 

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine hazırlanıyor. Sezonu iki kupayla kapatmayı hedefleyen Beşiktaş, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçta tek golü 66. dakikada Eguinaldo kaydetti.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Rafa Silva ve Paulista, maça ilk 11'de başladı.

Ciro Immobile, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı kadrosunda yer almazken, Semih Kılıçsoy yedekler arasında bulundu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Aboubakar.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarovi, Marlon, Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Lassina Traore

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Kaynak: tgrthaber.com
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