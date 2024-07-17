Beşiktaş hazırlık maçında Shakhtar Donetsk'e tek golle mağlup 

17 Temmuz 2024 22:24 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 22:27

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesine hazırlanıyor. Sezonu iki kupayla kapatmayı hedefleyen Beşiktaş, hazırlık maçında Shakhtar Donetsk ile karşılaştı ve sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

Z'dezele Stadyumu'nda oynanan maçta tek golü 66. dakikada Eguinaldo kaydetti.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Rafa Silva ve Paulista, maça ilk 11'de başladı.

Ciro Immobile, Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı kadrosunda yer almazken, Semih Kılıçsoy yedekler arasında bulundu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Paulista, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Demir Ege, Gedson, Rashica, Rafa Silva, Aboubakar.

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarovi, Marlon, Zubkov, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Lassina Traore