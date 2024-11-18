Beşiktaş için Tosic devrede! Bomba Tadic iddiası

18 Kasım 2024 15:08 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:08

Beşiktaş'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'de forma giyen Dusan Tadic'in peşinde olduğu konuşuluyor. Daha önce Tadic için nabız yoklayan siyah beyazlıların devre arası transfer döneminde hamle yapacağı iddia ediliyor. Transferde Dusko Tosic'in devrede olduğu öne sürüldü.

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Süper Lig’de zirve yarışının gerisinde kalan Beşiktaş​, devre arası transfer döneminde kadroda değişiklikler yapmak istiyor. Siyah beyazlı yönetim Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst​ raporu doğrultusunda takviye yapacak. Ayrıca kadrodan performansı kötü olan gidecek isimler de belirleniyor.

TADİC'İN İSMİ BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

Beşiktaş transferde iç piyasa odaklı da gidiyor. Fenerbahçe'nin Dusan Tadic'le henüz sözleşme yapmaması, masaya oturmaması çeşitli iddiaları beraberinde getirdi. Özellikle bugün sosyal medyada Beşiktaş’ın daha önce Tadic’le ilgilendiği süreç birçok yoruma kapı açtı.

Bilindiği üzere Tadic transferi için daha önce Beşiktaş atak yapmış fakat başarılı olamamıştı. Siyah-beyazlı yönetimin ilgili ve de yetkili kişilerle şimdiden fikir alışverişi yaptığı gelen haberler arasında yer alıyor.

TOSİC DEVREDE

Fenerbahçe, Dusan Tadic için beklenen hamleyi yapmadı. Sırp oyuncunun menajerlik şirketi Ajax başta olmak üzere yurt dışında bazı ülkelerden takımlarla görüşmeler başladı. Menajerlik şirketinin Türkiye temsilcisi ise Dusko Tosic.

Beşiktaş'ta da oynayan ve Tadic'i Fenerbahçe'den önce siyah-beyazlı takıma götürmek isteyen Sırp menajer yeniden devrede. Tosic, Fenerbahçe'nin kendisine teklif getirmediğini Mourinho'nun gelecek sezon planlarında Tadic'e yer olmadığını dile getirdi.

EN DOĞRU TERCiH BEŞiKTAŞ

Dusko Tosic ayrıca kendisi için Ajax'ın da bir hamlesi olmadığını anlattı. Beşiktaş'tan görüştüğü yöneticilerin ise kendisi için heyecanlı olduğunun altını çizdi. Türkiye'de kalma durumu olursa kendisi için en doğru takımın Beşiktaş olacağı öne sürüldü.