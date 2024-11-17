Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Gidecek 4 futbolcu belli oldu

17 Kasım 2024 11:46 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:46

Ocak ayı transfer dönemini bekleyen Beşiktaş gidecek oyuncuların listesini hazırlıyor. Siyah beyazlı ekipte fazla forma şansı bulamayan futbolcuların gönderilmesi gündemde. Süper Lig'de yaptığı muhteşem başlangıcı sürdüremeyen siyah beyazlılarda gitmesi muhtemelen 4 futbolcu belli oldu.

Süper Lig’de zirveden uzak kalan Beşiktaş​, devre arası transfer​ dönemine hazırlık yapıyor. Galatasaray yenilgisi sonrası 2 haftada 5 puan daha kaybeden Beşiktaş, bu sezon çok fazla forma şansı bulamayan futbolcularla yollarını ayırmak istiyor. Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst​'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına yön verecek olan siyah beyazlılarda gönderilmesi planlanan isimler de belirlendi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 FUTBOLCUNUN GÖNDERİLMESİ GÜNDEMDE

Hollandalı çalıştırıcının da kadroda yer vermediği oyunculardan oluşacak kontenjan boşluğu ile birlikte yeni hamleler yapılacak. Beşiktaş'ta Ocak ayı itibarıyla takımda olmaması istenen oyuncular ortaya çıktı.

Bu sezon çok fazla forma şans bulamayan Jean Onana​, Alex Oxlade-Chamberlain, Arthur Masuaku ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un gönderilmesi planlanıyor.

KONTRATI BİTİYOR

Siyah beyazlı ekipte ayrılığı gündemde olan futbolculardan Arthur Masuaku'nun sözleşmesi haziran ayında sona eriyor. Kongolu futbolcunun kalan süredeki alacaklarının ödenerek gönderilmesi gündeme gelebilir.

ONANA VE ZAYNUTDİNOV İÇİN TEKLİFLER BEKLENİYOR

Sıkıntı yaşanabilecek diğer 3 futbolcuların maliyetleri ve sahip oldukları kontratlar işi zorlaştırabilir. Zira Alex Oxlade-Chamberlain sezonun ilk yarısında da talep ettiği maaşı nedeniyle takımda kalmıştı.

Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov içn Fransa ve Rusya'dan teklif bekleniyor.