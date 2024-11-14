Beşiktaş'tan transfer harekatı! Erik Botheim ve Ignacio Aliseda

14 Kasım 2024 14:09 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 14:25

Süper Lig'de zirveden uzak kalan Beşiktaş, devre arasında kadroya takviye yapmak istiyor. Siyah beyazlılar Giovanni Van Bronckhorst'un isteği doğrultusunda kanat ve forvet transferi gerçekleştirebilir. İddialara göre Malmö ile şampiyon olan Erik Botheim ve Lugano'nun Arjantinli kanat oyuncusu Ignacio Aliseda transfer listesinde...

Beşiktaş’ın van Bronckhorst kararı belli oldu! Hasan Arat açıklama yaptı

Beşiktaş’ın van Bronckhorst kararı belli oldu! Hasan Arat açıklama yaptı

Süper Lig’de bu sezon teknik direktörlüğe Giovanni Van Bronckhorst'u getiren Beşiktaş, son maçlardaki puan kayıplarıyla zirveden uzak kaldı. Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlılar kazanma serisini tekrar getirmek istiyor. Beşiktaş, kanat bölgesinde yaşadığı problemleri dikkate alarak devre arasında transferde nokta atışı yapmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TAN KANAT TAKVİYESİ

Ocak ayı yaklaşırken Beşiktaş'ta transfer hareketliliği hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'da Hollandalı teknik adam Giovanni Van Bronckhorst'un geçtiğimiz günlerde yönetimle yaptığı kriz toplantısında transfer listesindeki isimleri de sunduğu öğrenildi. Takvim'in haberine göre, Gio'nun UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda karşılaştıkları Lugano'nun Arjantinli kanat oyuncusu Ignacio Aliseda'nın adını yönetime verdiği öğrenildi.

49 yaşındaki teknik adamın sezon başında da istediği ancak transferi gerçekleşmeyen 24 yaşındaki ismin alınması yönünde tekrar rapor verdiği öğrenildi. Beşiktaş yönetiminin de sezon sonu kontratı sona erecek olan yıldız futbolcuyu takıma kazandırmak için devre arasında görüşmelere başlayacağı ifade ediliyor.

FORVET HATTINA TRANSFER

Forvet hattına da takviye yapmak isteyen Kara Kartal, İsveç Ligi takımlarından Malmö ile şampiyon olan Erik Botheim’i gözüne kestirdi. A Spor’da yer alan detaylara göre siyah beyazlılarda 24 yaşındaki Norveçli forvetin satın alma opsiyonuyla kiralanmasının gündeme gelebileceği kaydedildi.

İTALYA'DA OLMADI

24 yaşındaki Erik Botheim, İtalya'da Salernatina formasıyla 39 maça çıktı. Serie A'da beklediği performansı gösteremeyen Botheim, daha sonra Malmö'ye geçti ve çıkış yakaladı.

HÜCUMDA ÇOK YÖNLÜ

Erik Botheim, hücum hattında çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor. Kanat forvet de olarak oynayabilen Norveçli yıldız, genel olarak tek forvet olarak forma giyiyor.