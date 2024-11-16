A Milli takım oyuncusu yoğun bakıma kaldırıldı! Efsane futbolcudan kötü haber

16 Kasım 2024 15:16 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 15:29

Bir dönem A Milli takımda fırtına gibi esen Tayfur Havutçu kanser tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen eski Milli Futbolcu Tayfur Havutçu için, sosyal medyada binlerce geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Milli takım formasıyla büyük başarılara imza atan Tayfur Havutçu bir süredir kanser​ tedavisi gördüğü hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu öğrenilen futbolcu​ için binlerce geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

Hem Fenerbahçe’de hem de Beşiktaş’ta futbol oynayan Havutçu, A Milli futbol takımının da değişmez orta saha oyuncusuydu.

UZUN SÜREDİR KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYORDU!

Futbol hayatını noktaladıktan sonra teknik adam olarak kariyerine devam eden Havutçu kanser hastalığı ile uzun süredir mücadele ediyordu. Havutçu'nun tedavi gördüğü hastanede yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Futbol hayatına Almanya’da başlayan başarılı orta saha oyuncusu Havutçu, daha sonra Fenerbahçe’den teklif alarak Türkiye’ye geldi. 1993-1994 sezonunda Fenerbahçe’ye transfer olan başarılı oyuncu 2 sezon oynadıktan sonra Mustafa Denizli tarafından Kocaelispor’a transfer edildi.

İki sezon da burada oynadıktan sonra Beşiktaş​'a transfer olan ve gösterdiği performans sebebiyle Beşiktaş efsaneleri arasına giren Havutçu 2004 yılında futbol hayatına son verdi.

2005-2006 sezonunda da futbolu bıraktığı Beşiktaş'ta teknik direktör Jean Tigana'nın yardımcılığını yapmıştı.