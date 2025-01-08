Beşiktaş için Yunan basınından flaş iddia: Asla gelemez

08 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 09:49

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a kötü haber geldi. Yabancı teknik direktörler arasında Niko Kovac, Edin Terzic, Slaven Bilic, Razvan Lucescu gibi isimler geçiyor. Ancak Yunan basını bir ismin Beşiktaş'a gelme ihtimalinin asla olmadığını söyledi.

Beşiktaş​'ın teknik direktör arayışları sürerken listeye yeni isimler dahil ediliyor. Serdal Adalı başkanlığında büyük titizlikle çalışan yönetim Sergen Yalçın’ın olumsuz haberi sonrası alternatif isimlere yöneldi. Bu doğrultuda İbrahim Üzülmez​, Ertuğrul Sağlam​, Tayfun Korkut gibi yerli teknik direktörlerden bahsediliyor. Yabancı hoca adayları olarak Niko Kovac, Edin Terzic, Slaven Bilic, Razvan Lucescu gibi isimler listeye girdi.

RAZVAN LUCESCU İDDİASI

Beşiktaş’ın en başta Razvan Lucescu için nabız yoklayacağı iddia edildi. Şu an PAOK'ta çalışan ve 4 ay ceza alan Lucescu hakkında Yunanistan basınından Sport 24'ün şef editörü Ilias Kallonas çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"İHTİMALİ YOK"

Razvan Lucescu'nun durumu yakından merak edilirken Yunanistan'dan olumsuz haber geldi. Kallonas'ın Milliyet'e özel açıklamalarına göre Razvan Lucescu'nun şu anda PAOK'tan ayrılıp Beşiktaş'a gelme ihtimali yok. 2021 Temmuz'da PAOK'un başına geçen Lucescu, takımı ile ikişer kez kupa ve lig şampiyonlukları yaşadı.