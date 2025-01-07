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Beşiktaş Hüseyin Yücel'i KAP'a bildirdi!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 20:09 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 20:11
Beşiktaş Hüseyin Yücel&#039;i KAP&#039;a bildirdi!

Beşiktaş, Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

Beşiktaş​'ta Hasan Arat'ın istifa​ etmesinden sonra geçici olarak başkanlık koltuğuna gelen ve kulübü seçimli kongreye götüren Hüseyin Yücel​, başkanlık seçimini kaybetti. Yücel, Serdal Adalı​ karşısında oyladın yaklaşık yüzde 30'unu alabildi.

Yeni başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Başkan ve yönetimin değişmesiyle Hüseyin Yücel, yönetim kurulu başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden istifa etti.

Siyah beyazlılar bu durumu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olan Sn. Hüseyin YÜCEL, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden 07.01.2025 (bugün) tarihi itibariyle istifa etmiştir." ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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