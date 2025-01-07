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Christopher Operi, Başakşehir ile sözleşme imzaladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
07 Ocak 2025 19:52 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 20:08
Christopher Operi, Başakşehir ile sözleşme imzaladı!

Çağdaş Atan önderliğinde transfer çalışmalarına devam eden Başakşehir, savunma hattına takviyede bulundu. İstanbul ekibi, Le Havre forması giyen Christopher Operi ile anlaşma sağladı.

Süper Lig​ takımı Başakşehir​, Fransız kulüp Le Havre forması giyen Christopher Operi ile sözleşme imzaladı.

Fildişi Sahilli sol bek ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Christopher Operi'nin imza töreninden kareler - Başakşehir - Spor Haberleri

İstanbul ekibi Başakşehir'in yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre kulübünde forma giyen Fildişi Milli takım futbolcusu Christopher Operi ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı. Christopher Operi'ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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