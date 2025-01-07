Marsilya, Luiz Felipe Ramos'u renklerine bağladı!

07 Ocak 2025 18:15 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:18

Fransız kulüp Marsilya, Al Ittihad forması giyen Luiz Felipe Ramos'u kadrosuna kattığını açıkladı.

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Ligue 1​ takımı Marsilya​, Al Ittihad forması giyen Brezilyalı futbolcu Luiz Felipe Ramos'u kadrosuna kattı. Luiz Felipe Ramos için ödenen bonservis bedeli hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Luiz Felipe Ramos ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtilirken 27 yaşındaki stoperin güncel piyasa değeri 8 milyon euro.

Ituano altyapısında yetişen Luiz Felipe Ramos daha sonra Lazio, Salernitana ve Real Betis'te forma giydi.