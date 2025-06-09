Beşiktaş iki yıldız için masaya oturdu!

Beşiktaş'ta resmen Bright Osayi-Samuel ve Granit Xhaka gündemi başladı. Transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in de onayıyla Bright Osayi-Samuel ve Granit Xhaka için temaslarda bulunuyor.

Beşiktaş'ta transfer planları hız kazandı. Bright Osayi-Samuel ve Granit Xhaka ile ilgilenen Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'e şampiyon olabileceği bir kadro kurmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ'TA TRANSFER KRİTİKLERİ

Büyük bir kadro tasarısına başlayan Beşiktaş, Bright Osayi-Samuel ve Granit Xhaka ile ilk takviyelerini yapmayı hedefliyor. Akabindeki süreçte de ayrılıklar düşünen yönetim, Beşiktaş kadrosunda ciddi revizyonlar yapmak istiyor.

OSAYI VE XHAKA TAKIMLARINDAN AYRILIYOR

Bright Osayi-Samuel ve Fenerbahçe; yeni sözleşme için anlaşamazken, Granit Xhaka da yeni bir başlangıç için Bayer Leverkusen yönetiminden izin istemişti.