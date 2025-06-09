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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş'ta genç yıldızla yollar ayrılıyor: Transferde büyük sürpriz!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy beklerken Demir Ege Tıknaz ayrılığı gündeme geldi. Beşiktaş'tan kiralık gittiği Portekiz'de etkili performanslar gösteren Demir Ege Tıknaz, an itibarıyla Avrupa'ya kalıcı transfer için geri sayıma başladı.

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Beşiktaş'ta genç yıldızla yollar ayrılıyor: Transferde büyük sürpriz!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.06.2025
saat ikonu 19:19
|
GÜNCELLEME:
09.06.2025
saat ikonu 19:21

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan önce Demir Ege Tıknaz ayrılığı öne çıktı. Demir Ege Tıknaz; Beşiktaş'tan kiralık gittiği Rio Ave'de oldukça istikrarlı bir çizgi yakalarken, genç yetenek için Avrupa transfer pazarında kritik planlamalar başladı ve talipler arttı.

BEŞİKTAŞ'TA DEMİR EGE TIKNAZ AVRUPA'YA TRANSFER OLUYOR

Demir Ege Tıknaz'ı sezon başında Beşiktaş'tan kiralayan Rio Ave, 5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Halihazırda Demir Ege Tıknaz'ı transfer ettiği gibi kârlı bir satış yapmaya hazırlanan Portekiz ekibi, Celtic ve Sporting Lizbon gibi kulüplerle ilk temasları da gerçekleştirdi. Demir Ege Tıknaz'ı uzun zamandır takip eden Avrupa temsilcileri, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş'tan başlayacak olan ayrılık sürecini gözetecek ve ardından da genç yıldızla sözleşme imzalayacak.

Beşiktaş'ta genç yıldızla yollar ayrılıyor: Transferde büyük sürpriz!

DEMİR EGE TIKNAZ VE BEŞİKTAŞ SONRASI RIO AVE PERFORMANSI

Beşiktaş'tan kiralık olarak gittiği Rio Ave'de tempolu oyunlar oynayan Demir Ege Tıknaz, bu sezon Portekiz ekibiyle 33 maça çıktı ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.

Beşiktaş'ta genç yıldızla yollar ayrılıyor: Transferde büyük sürpriz!

Sıkça Sorulan Sorular

DEMİR EGE TIKNAZ NE ZAMAN AYRILACAK?
Rio Ave'nin satın alma opsiyonuyla transfer edeceği Demir Ege, transfer dönemiyle birlikte Avrupa kariyerine yeniden başlayacak.
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ETİKETLER
#Semih Kılıçsoy
#semine kılıçsoy
#semit kılıçsoy
#Demir Ege Tıknaz
#Transfer Haberleri
#Beşiktaş Transferleri
#Spor
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