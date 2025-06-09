Beşiktaş'ta genç yıldızla yollar ayrılıyor: Transferde büyük sürpriz!

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy beklerken Demir Ege Tıknaz ayrılığı gündeme geldi. Beşiktaş'tan kiralık gittiği Portekiz'de etkili performanslar gösteren Demir Ege Tıknaz, an itibarıyla Avrupa'ya kalıcı transfer için geri sayıma başladı.
Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'dan önce Demir Ege Tıknaz ayrılığı öne çıktı. Demir Ege Tıknaz; Beşiktaş'tan kiralık gittiği Rio Ave'de oldukça istikrarlı bir çizgi yakalarken, genç yetenek için Avrupa transfer pazarında kritik planlamalar başladı ve talipler arttı.
Demir Ege Tıknaz'ı sezon başında Beşiktaş'tan kiralayan Rio Ave, 5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi. Halihazırda Demir Ege Tıknaz'ı transfer ettiği gibi kârlı bir satış yapmaya hazırlanan Portekiz ekibi, Celtic ve Sporting Lizbon gibi kulüplerle ilk temasları da gerçekleştirdi. Demir Ege Tıknaz'ı uzun zamandır takip eden Avrupa temsilcileri, transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş'tan başlayacak olan ayrılık sürecini gözetecek ve ardından da genç yıldızla sözleşme imzalayacak.
Beşiktaş'tan kiralık olarak gittiği Rio Ave'de tempolu oyunlar oynayan Demir Ege Tıknaz, bu sezon Portekiz ekibiyle 33 maça çıktı ve 4 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.