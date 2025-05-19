Beşiktaş ile anılıyordu! Cristiano Ronaldo hakkında bomba iddia: Teklif götürdüler

Süper Lig devi Beşiktaş ile anılan Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız futbolcu hakkında çıkan transfer iddiaları Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandırırken bir transfer haberi daha gündeme geldi. İşte detaylar...

Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında forma giyen Cristiano Ronaldo hakkındaki transfer iddiaları Beşiktaş taraftarını heyecanlandırdı. İngiliz basını, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transfer olabileceği takımlar arasında Beşiktaş’ı da gösterdi.

BEŞİKTAŞ İDDİASI

Mirror'da yer alan haberde, Ronaldo'nun Manchester United'da beraber çalıştığı Ole Gunnar Solskjaer ile yeniden bir araya gelmeye sıcak bakabileceği öne sürüldü.

CRİSTİANO RONALDO HAKKINDA BOMBA HABER

Tecrübeli futbolcunun transferi için Beşiktaş'ın yanı sıra Chelsea, Sporting, Al-Ahli ve Los Angeles FC'nin de seçenekler arasında olduğu belirtildi. Portekizli dünya starıyla ilgili yeni haber gündeme geldi. Espn.com'un iddialarına göre Brezilya kulüpleri Kulüpler Dünya Kupası için Ronaldo'ya göz dikti.

BREZİLYALI KULÜPLER GÖZ DİKTİ

Marca'ya göre Cristiano Ronaldo, Kulüpler Dünya Kupası öncesinde bir Brezilya kulübünden teklif aldı. Dış yatırımcıların Ronaldo’nun maaşı için harekete geçtiği belirtilen haberde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk genişletilmiş turnuvaya katılacak dört Brezilya kulübü Palmeiras , Flamengo , Fluminense ve Botafogo’nun transferde ismi geçti.

Cristiano Ronaldo'nun sezon sonu transfer olacağı takım merak edilirken Beşiktaşlı taraftarlar ''Come to Beşiktaş'' etiketiyle çağrı yapmıştı. 40 yaşındaki forvet, 2023'te Suudi kulübüne katıldığından beri 109 maçta 97 gol attı.