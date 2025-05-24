Beşiktaş ile Çaykur Rizespor 46. kez karşı karşıya geliyor

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. İki ekip, bugüne kadar ligde 45 kez karşı karşıya gelirken, bu mücadele 46. randevu olacak. Maç, 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Siyah-beyazlı ekip, 59 puanla 4. sırada yer alırken; Rizespor ise 43 puanla 14. sırada bulunuyor. Bu sezon ligde inişli çıkışlı bir grafik çizen Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma hedefini sürdürürken, Karadeniz temsilcisi ise sezonu orta sıralarda tamamlamayı hedefliyor.

Beşiktaş, Rekabette Üstün

İki takım arasında oynanan 45 Süper Lig maçında Beşiktaş 29 galibiyet alırken, Rizespor 7 kez kazandı. 9 maç ise berabere sona erdi. Siyah-beyazlılar bu maçlarda toplam 92 gol atarken, Rizespor’un gol sayısı 44 oldu. Özellikle iç sahada Rizespor’a karşı büyük üstünlük kuran Beşiktaş, rakibiyle evinde oynadığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Bu periyotta 7 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Beşiktaş, Rizespor’a karşı İstanbul’daki son yenilgisini 17 Şubat 2006’da almıştı.

Gedson Fernandes Kadroda, Chamberlain ve Zaynutdinov Yok

Geçtiğimiz hafta ailesindeki vefat nedeniyle izinli olan Gedson Fernandes, bu maçta kadroda yer alacak. Öte yandan sakatlıkları süren Alex Oxlade-Chamberlain ve Bahtiyar Zaynutdinov maçta forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan Emirhan Topçu’nun ise maç kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

5 Oyuncu Kart Sınırında

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde ligin son haftasında oynanacak Bodrum FK maçında forma giyemeyecek.

Maçın Hakemi Halil Umut Meler

Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Emrah Ünal üstlenirken, dördüncü hakem olarak Ömer Tolga Güldibi görev yapacak.