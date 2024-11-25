Beşiktaş ilkleri yaşattı! Dikkat çeken istatistik: Tam 59 yıl sonra aynı sonuç

25 Kasım 2024 10:22 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 10:40

Beşiktaş Süper Lig’de puan kaybını sürdürerek zirveden uzaklaştı. Kendi sahasında 2-0 öne geçen Beşiktaş, Göztepe’ye 4-2 mağlup oldu. Ligde galibiyet hasreti çeken Beşiktaş’ta maç sonu taraftar tepki gösterdi. Maçta ise adeta ilkler yaşandı. İşte detaylar…

Beşiktaş​, Süper Lig​'in 13. haftasında Göztepe’ye evinde 4-2 kaybetti. İlk 10 dakikada 2-0 öne geçen Beşiktaş devreye 2-2 beraberlikle gitti. İkinci yarıda, karşılıklı atakların olduğu mücadelede Göztepe, maçın son bölümünde Fofana'nın ayağından bulduğu golle skoru 3-2'ye getirdi. Göztepe Beşiktaş'a karşı Tijanic'le bir gol daha buldu ve maçı 4-2 kazanarak çok kritik bir galibiyet elde etti.

VAN BRONCKHORST'TAN MAÇ YORUMU

Ligde art arda puan kayıpları yaşayan ve zirveden uzaklaşan Beşiktaş’ta taraftar bazı oyunculara tepki gösterdi. Beşiktaş teknik direktörü Beşiktaş'ın Hollandalı Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, ''Skor 3-2 olduğunda oyuncularımız skordan dolayı da gerginleştiler, normal oyunumuzdan uzaklaştık. Gelişme göstermeniz gerekiyor. Son maçlar hep birebir mücadele şeklinde oynanıyor. Buralarda mücadele etmeniz, top sizdeyken güvenli olmanız lazım. Baskıyı her zaman hissediyorum ama Ligi 46 puan geride bitirdiğiniz bir sezondan sonra şampiyonluktan bahsedebilir misiniz?'' dedi.

Maç sonrası ilginç istatistikler ortaya çıktı. Ligde son 3 maçında galibiyet alamayan Beşiktaş, galibiyet hasretini 4 maça çıkardı. Göztepe ise bu sezon Süper Lig’de ilk defa Beşiktaş’a karşı deplasmanda ilk galibiyetini aldı.

SEMİH KILIÇSOY İLK TÜRK OLDU

Semih Kılıçsoy, Göztepe filelerine gönderdiği golle bu sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de gol atan ilk Türk futbolcu oldu.

ICARDİ DETAYI

Hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol kaydeden Malcom Bokele maça damga vurdu. Malcom Bokele, Mauro Icardi'den sonra bunu başaran ilk oyuncu oldu. Mart 2024’te Mauro Icardi, Kasımpaşa maçında hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atmıştı.

İLK YABANCI TEKNİK DİREKTÖR

Stanimir Stoilov, Göztepe tarihinde Beşiktaş'ı mağlup eden ilk yabancı teknik direktör oldu.

BEŞİKTAŞ 59 YIL SONRA AYNISINI YAŞADI

Göztepe'ye 4-2 mağlup olan Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 14 Şubat 1965'teki Galatasaray maçının (2-3) ardından ikinci kez iki farklı öne geçtiği bir iç saha karşılaşmasını kaybetti.