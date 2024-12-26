Beşiktaş istiyordu, Galatasaray devreye girdi! Ocak ayına damga vuracak: Ahmed Kutucu için ilk temas

26 Aralık 2024 11:30 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 11:47

Süper Lig'de ara transfer dönemine hazırlık yapan ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray yıldız isim için karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ın kanat bölgesine takviye yapmak istediği ve Eyüpspor'un yıldızı Ahmed Kutucu'ya yöneldiği belirtildi. Ancak Galatasaray da Ahmed Kutucu için devreye girdi. İşte detaylar...

Süper Lig​ devleri Beşiktaş​, Galatasaray ve Fenerbahçe ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon yine taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş yerli bir futbolcuyla ilgileniyor. Kanat bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlıların favori ismine Galatasaray’dan hamle geldi.

Eyüpspor​ formasıyla bu sezona damga vuran Ahmed Kutucu için teklifler peş peşe geliyor. Geçen sezon Başakşehir'den Eyüpspor'un yolunu tutan ve takımın 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmasında önemli pay sahibi olan Ahmed Kutucu, bu kez Süper Lig devine adından yine söz ettirmek için geliyor.

AHMED KUTUCU BEŞİKTAŞ’IN RADARINDA

Süper Lig'de zor günler geçiren ve ocak ayında kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Ahmed Kutucu'yu renklerine bağlamak istiyor.

Siyah beyazlı ekibin, oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme teklif ettiği öne sürülürken, Ahmed'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi. Ancak görüşmeler sürerken bir sürpriz hamle de Galatasaray​'dan geldi.

AHMED İÇİN İLK TEMAS

Akşam'ın haberine göre Cimbom, Ahmed Kutucu için temasta bulundu. Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, 24 yaşındaki yıldız futbolcu için nabız yokladığı ileri sürüldü.

EYÜPSPOR KARNESİ

Ahmed Kutucu, bu sezon Eyüpspor formasıyla 17 resmi müsabakaya çıktı. Golcü oyuncu bu karşılaşmalarda takımına 7 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.