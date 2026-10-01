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Spor
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:09

Beşiktaş Joe Willock transferi için yeniden masada

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kapısından dönen Joe Willock için yeniden düğmeye basıldı. Siyah beyazlı kulüp, İngiliz oyuncunun kulübü Newcastle United'ın yeni sözleşme teklifine vereceği yanıta göre transfer için harekete geçecek.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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Beşiktaş Joe Willock transferi için yeniden masada
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
01.10.2026
saat ikonu 08:51
|
GÜNCELLEME:
01.10.2026
saat ikonu 09:09

Süper Lig ve Avrupa'ya iddialı başlayan , transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde gündeme gelen Joe Willock'u kadroya katmak için tekrar kolları sıvadı.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş Joe Willock transferi için yeniden masada

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı Newcastle United forması giyen Joe Willock'un transferi için süreci devre arasına kadar yeniden başlattı.
Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki İngiliz orta saha Joe Willock'a kulübü yeni kontrat önermeye hazırlanıyor.
Oyuncunun Newcastle United'ın teklifini reddetmesi durumunda Beşiktaş ihtimali güçlenecek.
Beşiktaş, oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak isterse yaklaşık 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
Transfer sezon sonuna bırakılırsa ön protokol imzalanacak ve oyuncu 2027 yazında bonservissiz transfer edilecek.
Başkan Adalı, transfer için daha önce Willock'un ailesini İstanbul'a getirdiğini açıklamıştı.
2021 yılında 29.40 milyon Euro bedelle Newcastle United'a transfer olan Willock'un güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'dur.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’nun transferini çok istediği 27 yaşındaki İngiliz orta saha için belirleyici süreç devre arasına kadar yaşanacak.

NEWCASTLE YENİ SÖZLEŞME ÖNERECEK

Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Willock’a İngiliz kulübünün yeni kontrat önermeye hazırlandığı öğrenildi. Tarafların ocak ayına kadar görüşmeler yapacağı, oyuncunun teklifi reddetmesi hâlinde Beşiktaş ihtimalinin ciddi biçimde güçleneceği belirtildi.

Beşiktaş Joe Willock transferi için yeniden masada

DEVRE ARASI GELİRSE 15 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, oyuncuyu takımda kalması için ikna edemezse bonservis geliri elde etmeye çalışacak. Beşiktaş, eğer ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak isterse kasasından yaklaşık 15 milyon avro çıkaracak.

ÖN PROTOKOL İMZALANACAK

Transfer sezon sonuna bırakılırsa Willock’la ön protokol imzalanacak. Bu durumda İngiliz futbolcu, 2027 yazında bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş’a gelecek.

Başkan Adalı, transfer için daha önce oyuncunun ailesini ’a getirdiğini açıklamıştı.

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Arsenal altyapısında yetiştikten sonra 2021 yılında 29.40 milyon Euro bonservis bedeliyle Newcastle United'ın yolunu tutan Willock'un güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.

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ETİKETLER
#İstanbul
#Beşiktaş
#Futbol
#Newcastle United
#Vincenzo Italiano
#Joe Willock
#Spor
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