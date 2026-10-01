Süper Lig ve Avrupa'ya iddialı başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde gündeme gelen Joe Willock'u kadroya katmak için tekrar kolları sıvadı.

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HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Joe Willock transferi için yeniden masada Beşiktaş, yaz transfer döneminde sonuçlandıramadığı Newcastle United forması giyen Joe Willock'un transferi için süreci devre arasına kadar yeniden başlattı. Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki İngiliz orta saha Joe Willock'a kulübü yeni kontrat önermeye hazırlanıyor. Oyuncunun Newcastle United'ın teklifini reddetmesi durumunda Beşiktaş ihtimali güçlenecek. Beşiktaş, oyuncuyu ara transfer döneminde kadrosuna katmak isterse yaklaşık 15 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Transfer sezon sonuna bırakılırsa ön protokol imzalanacak ve oyuncu 2027 yazında bonservissiz transfer edilecek. Başkan Adalı, transfer için daha önce Willock'un ailesini İstanbul'a getirdiğini açıklamıştı. 2021 yılında 29.40 milyon Euro bedelle Newcastle United'a transfer olan Willock'un güncel piyasa değeri 14 milyon Euro'dur.

Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’nun transferini çok istediği 27 yaşındaki İngiliz orta saha için belirleyici süreç devre arasına kadar yaşanacak.

NEWCASTLE YENİ SÖZLEŞME ÖNERECEK

Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Willock’a İngiliz kulübünün yeni kontrat önermeye hazırlandığı öğrenildi. Tarafların ocak ayına kadar görüşmeler yapacağı, oyuncunun teklifi reddetmesi hâlinde Beşiktaş ihtimalinin ciddi biçimde güçleneceği belirtildi.

DEVRE ARASI GELİRSE 15 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, oyuncuyu takımda kalması için ikna edemezse bonservis geliri elde etmeye çalışacak. Beşiktaş, eğer ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak isterse kasasından yaklaşık 15 milyon avro çıkaracak.

ÖN PROTOKOL İMZALANACAK

Transfer sezon sonuna bırakılırsa Willock’la ön protokol imzalanacak. Bu durumda İngiliz futbolcu, 2027 yazında bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş’a gelecek.

Başkan Adalı, transfer için daha önce oyuncunun ailesini İstanbul’a getirdiğini açıklamıştı.

Arsenal altyapısında yetiştikten sonra 2021 yılında 29.40 milyon Euro bonservis bedeliyle Newcastle United'ın yolunu tutan Willock'un güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.