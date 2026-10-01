Beşiktaş Joe Willock transferi için yeniden masada

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İstanbul
Süper Lig ve Avrupa'ya iddialı başlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar, yaz transfer döneminde gündeme gelen Joe Willock'u kadroya katmak için tekrar kolları sıvadı.
Teknik Direktör Vincenzo İtaliano’nun transferini çok istediği 27 yaşındaki İngiliz orta saha için belirleyici süreç devre arasına kadar yaşanacak.
Türkiye Gazetesi'nden Murad Tamer'in haberine göre; Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Willock’a İngiliz kulübünün yeni kontrat önermeye hazırlandığı öğrenildi. Tarafların ocak ayına kadar görüşmeler yapacağı, oyuncunun teklifi reddetmesi hâlinde Beşiktaş ihtimalinin ciddi biçimde güçleneceği belirtildi.
İngiliz ekibi, oyuncuyu takımda kalması için ikna edemezse bonservis geliri elde etmeye çalışacak. Beşiktaş, eğer ara transfer döneminde oyuncuyu kadrosuna katmak isterse kasasından yaklaşık 15 milyon avro çıkaracak.
Transfer sezon sonuna bırakılırsa Willock’la ön protokol imzalanacak. Bu durumda İngiliz futbolcu, 2027 yazında bonservis bedeli ödenmeden Beşiktaş’a gelecek.
Başkan Adalı, transfer için daha önce oyuncunun ailesini İstanbul’a getirdiğini açıklamıştı.
Arsenal altyapısında yetiştikten sonra 2021 yılında 29.40 milyon Euro bonservis bedeliyle Newcastle United'ın yolunu tutan Willock'un güncel piyasa değeri 14 milyon Euro.