Beşiktaş kongresinde Galatasaray'a 'FETÖ' göndermesi: Maklubecilerle uğraşmayın

29 Aralık 2024 16:30 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 17:08

Beşiktaş yeni başkanını seçiyor. Oy verme işleminin gerçekleştiği sırada üyeler ezeli rakip Galatasaray aleyhinde slogan attı. Bunun üzerine divan kurulundan yapılan anonstaki sarı kırmızılılara yönelik 'FETÖ' göndermesi dikkati çekti.

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi | Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için şok iddia! 'Arayıp tehdit etti'

Beşiktaş'ta başkanlık seçimi | Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için şok iddia! 'Arayıp tehdit etti'

Beşiktaş’ta başkanlık seçimi! Serdal Adalı mı yoksa Hüseyin Yücel mi? Oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş’ta başkanlık seçimi! Serdal Adalı mı yoksa Hüseyin Yücel mi? Oy verme işlemi sona erdi

Beşiktaş​ Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu​'nda gerçekleştiriliyor. Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanının seçileceği kongrede divan başkanlığına Ahmet Akpınar seçildi.

Hüseyin Yücel​ ve Serdal Adalı​'nın başkanlık için yarıştığı kongrede, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında başkan adayları konuşma yaptı.

SEÇİME REKOR KATILIM

Genel kurulda yaklaşık 29 bin üyenin oy kullanma hakkı bulunuyordu. Siyah-beyazlı kulübü Mayıs 2025'e kadar yönetecek yönetim kurulunu belirlemek için 25 sandıkta oy kullanıldı. Oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi.

Genel kurulda 12 bin 808 kişi oy kullandı ve bir önceki seçimde kullanılan 12 bin 152 oy geçilerek rekor kırıldı.

"MAKLUBECİLERLE UĞRAŞMAYIN"

Öte yandan Beşiktaş kongresinde Galatasaray'a FETÖ göndermesi yapıldı. Beşiktaşlı üyeler, ezeli rakipleri aleyhinde tezahüratta bulununca divan başkanlığından uyarı geldi. Yapılan anonsta, "Arkadaşlar, bu tezahüratlarla bir dahaki seçime katılamazsanız görürsünüz. 6222'yi uygulayıverirler. Boş verin, maklubecilerle uğraşmayın. Biz Beşiktaş'a bakalım, bizim için Beşiktaş önemli" denildi.