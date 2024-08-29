Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yenerek adını UEFA Avrupa Ligi'ne yazdırdı!

29 Ağustos 2024 22:54 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 22:55

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano ile karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maça Beşiktaş 7. dakikada Immobile ile 1-0 önde başladı.

59. dakikada Vladi ile 1-1'lik beraberliği getiren St. Gallen'in sevinmesi fazla sürmedi ve 65'de Gedson, 70'de Rafa Silva ve 71'de Immobile'nin peş peşe attığı gollerle Beşiktaş skoru bir anda 4-1'e getirdi.

90+3'de Salih Uçan'ın attığı gol maçın skorunu belirledi ve Beşiktaş, Lugano'yu 5-1 yendi.

KURA ÇEKİMİ 30 AĞUSTOS'TA

Beşiktaş, İsviçre takımı Lugano'yu 5-1'lik skorla mağlup ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Kura çekimi ise 30 Ağustos'ta yapılacak.