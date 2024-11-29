Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında provokatif gol sevinci: Gözler UEFA’ya çevrildi

29 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 10:06

UEFA Avrupa Ligi’nde İsrail’in takımı Maccabi Tel Aviv, temsilcimiz Beşiktaş’ı 3-1’lik skorla mağlup etti. Gol atan Gavriel Kanichowsky, sevincini İsrail bayrağına asker selamı verdi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara para cezası kesen UEFA’nın Maccabi Tel Aviv oyuncularına aynı tutum sergileyip sergilemeyeceği merak konusu.

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçında aylar öncesinde başlayan siyasi gerilim maça da yansıdı. İsrail’in Filistin’de sivillere saldırması futbol camiasından da sık sık tepki görüyordu. Macaristan’da oynanan karşılaşma öncesi Beşiktaş​ açıklama yapmıştı. Kulüpten gelen açıklamada karşılaşmanın Tüpraş Stadı'nda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmaların yapıldığı ve izinlerin alındığı kaydedilerek, "Provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir" denilmişti.

MACCABİ TEL AVİV​ OYUNCULARINA TEPKİ

Temsilcimiz Beşiktaş sahadan 3-1’lik yenilgiyle ayrıldı. Attıkları gol sonrası takım olarak kameraya koşan Maccabi Tel Aviv oyuncuları, İsrail bayrağını göstererek asker selamı verdi. Bu hareket sonrası Türk taraftarlar, Maccabi Tel Aviv oyuncularına sosyal medyada tepki gösterdi.

UEFA ASKER SELAMINA CEZA VERMİŞTİ

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde asker selamı veren milli oyunculara kınama ve Türkiye Futbol Federasyonuna 50 bin Euro para cezası vermişti.

MERİH DEMİRAL’IN BOZKURT İŞARETİ

UEFA Türkiye-Avusturya maçındaki gol sevinci nedeniyle Merih Demiral hakkında soruşturma başlatmıştı. Demiral, attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti yapmıştı.

UEFA, soruşturmanın "uygunsuz davranış" iddiasıyla başlatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, soruşturmanın UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca açıldığı belirtildi.

Maccabi Tel Aviv oyuncularının gol sevinci sonrası UEFA’dan çıkacak karar bekleniyor. UEFA’nın söz konusu harekete sessiz kalıp kalmayacağı merak konusu.