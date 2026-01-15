Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor? Keçiörengücü ile karşılaşacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken taraftarlar Beşiktaş Keçiörengücü maçının hangi kanalda yayınlandığını araştırmaya başladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında bugün Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Karşılaşma A Spor ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın ilk haftasında derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Yeni yılın ilk resmi maçında Ankara Keçiörengücü'nü ağırlayacak Beşiktaş, kazanarak kupada 2'de 2 yapmayı hedefliyor.