Beşiktaş - Malmö maçının hakemi açıklandı

04 Kasım 2024 13:22 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:26

Süper Lig’de kendi evinde Kasımpaşa’ya yenilerek zirve yarışında darbe alan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde. Beşiktaş – Malmö oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.

Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı tüm maçlar! 6 kere karşı karşıya geldiler

Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı tüm maçlar! 6 kere karşı karşıya geldiler

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Avrupa liginde galibiyet hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek.

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Tobias Reichel olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Robert Schröder oturacak. Yardımcı VAR olarak da Johann Pfeifer görev alacak.