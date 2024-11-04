Tgrt Haber
Haberler>Spor>Beşiktaş - Malmö maçının hakemi açıklandı

Beşiktaş - Malmö maçının hakemi açıklandı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
04 Kasım 2024 13:22 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 13:26
Beşiktaş - Malmö maçının hakemi açıklandı

Süper Lig’de kendi evinde Kasımpaşa’ya yenilerek zirve yarışında darbe alan Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde galibiyet peşinde. Beşiktaş – Malmö oynayacağı maçı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski yönetecek.

Beşiktaş, Galatasaray ve Kasımpaşa mağlubiyetlerinin ardından Avrupa liginde galibiyet hedefliyor. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Beşiktaş, İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - Malmö maçının hakemi açıklandı - 1. Resim

KARŞILAŞMANIN HAKEMLERİ BELLİ OLDU

6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak mücadelede Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Lasse Koslowski ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Tobias Reichel olacak.

Beşiktaş - Malmö maçının hakemi açıklandı - 2. Resim

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Robert Schröder oturacak. Yardımcı VAR olarak da Johann Pfeifer görev alacak.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...