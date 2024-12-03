Beşiktaş olağanüstü kongreye gidiyor! Erken seçim tarihi belli oldu

03 Aralık 2024 15:18 - Güncelleme : 03 Aralık 2024 15:19

Oldukça sıkıntılı bir süreçten geçen siyah beyazlı ekip olağanüstü kongreye gitme kararı aldı. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın istifası sonrasında göreve gelen Hüseyin Yücel; Şu anda en sağlıklı kararın kongreye gitmek olduğunu ifade ederek erken seçim kararı aldı.

Beşiktaş olağanüstü kongre kararı alarak erken seçime gidiyor. Hasan Arat'ın istifasından sonra göreve gelen Hüseyin Yücel, yönetimle görüştükten sonra erken seçim kararını açıkladı. Siyah beyazlı ekip 29 Aralık tarihinde kongre yaparak yeni başkanını seçecek.

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel'in kararına göre, kongre sürecine kadar yeni bir teknik direktör istemediklerini ve Serdar Topraktepe ile yola devam etme kararı aldığını açıkladı.

SEÇİM ERKENE ÇEKİLDİ

Beşiktaş normal şartlarda Mayıs 2025 tarihinde seçime gidecekti ancak; alınan kötü sonuçlar, daha sonrası Samet Aybaba'nın görevden alınması, sonrasında Başkan Hasan Arat'ın istifa etmesi ve sonrasında göreve gelen Hüseyin Yücel'in teknik direktör Giovanni'yi görevden alması gibi türlü sorunlarla karşı karşıya kalmasından dolayı erken seçim kararı aldı.

29 Aralık tarihinde seçime gidecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör transferi yapılmayacak ve Serdar Topraktepe görevine devam edecek.