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 | Burak Ayaydın

Beşiktaş Portekiz'den gelen teklifi reddetti! Genç yıldız için en az 5 milyon Euro isteniyor

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz için Rio Ave'den gelen opsiyon teklifini reddetti. Portekiz ekibi, 5 milyon Euroluk satın alma opsiyonu bulunan Demir Ege Tıknaz için Beşiktaş'tan transfer kolaylığı istedi ama süreç ilerlemedi.

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Beşiktaş Portekiz'den gelen teklifi reddetti! Genç yıldız için en az 5 milyon Euro isteniyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 21:10
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 21:10

Beşiktaş'tan kiraladığı Demir Ege Tıknaz'ın performansından memnun olan Rio Ave, siyah beyazlı ekipten kolaylık istedi. 5 milyon Euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemeyen Portekiz ekibi, Beşiktaş'ın anlaşmadaki bedeli düşürmesini talep etti ama teklif reddedildi.

BEŞİKTAŞ DEMİR EGE TIKNAZ İÇİN 5 MİLYON EURO İSTİYOR

Sezon başında yapılan anlaşma gereği, Rio Ave isterse Ege Tıknaz'ı 5 milyon Euroya satın alabiliyor. Kiraladıkları genç oyuncunun performansından memnun olan Portekiz ekibi, maliyeti yüksek bulduğu için Beşiktaş'tan kolaylık istedi ama teklif kabul edilmedi. Beşiktaş'ın net şekilde 5 milyon Euro istediği süreç, Portekiz ekibinin son kararını vermesiyle şekillenecek. Pazarlıktaki esas hedef ise Demir Ege'yi uygun fiyatla transfer etmek ve ardından kârlı bir satış gerçekleştirmek, zira 20 yaşındaki orta sahayla Sporting Lizbon da yakından ilgileniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

GENÇ OYUNCU PORTEKİZ'DE KAÇ MAÇA ÇIKTI?
Demir Ege, Rio Ave formasıyla 23 mücadelede yer aldı ve 1 gol ile 2 asistlik katkı sağladı.
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ETİKETLER
#beşiktaş
#Transfer Haberleri
#Demir Ege Tıknaz
#rio ave
#Spor
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