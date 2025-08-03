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Beşiktaş resmen duyurdu! Semih Kılıçsoy İtalya yolcusu

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, satın alma opsiyonlu kiralık olarak İtalya Serie A kulübü Cagliari'ye transfer oldu.

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Beşiktaş resmen duyurdu! Semih Kılıçsoy İtalya yolcusu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
03.08.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
03.08.2025
saat ikonu 14:20

, 'un satın alma opsiyonuyla 'ye kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

https://x.com/Besiktas/status/1951961898896761310

SEMİH KILIÇSOY KİMDİR?

Semih Kılıçsoy 15 Ağustos 2005’te, İstanbul’un Gaziosmanpaşa semtinde dünyaya geldi. Futbola da doğduğu semtte, GOP Venüs formasıyla başladı. Daha sonra Arnavutköy Yaylaspor’da forma giyen Semih, Beşiktaş’ın dikkatini çekti ve altyapıya edildi. 11 yaşında, siyah-beyazlı formayı giymeye başladı.

Dikkatleri ilk kez üzerine çektiğinde henüz 14 yaşındaydı. U14 ligine damga vurdu. 33 golle gol kralı oldu. Aynı sezon aynı ligde mücadele ettiği Arda Güler sezonu 12 golle tamamladı. Attığı gollerden biriyle, dikkatleri iyice üzerine çekti.

Beşiktaş resmen duyurdu! Semih Kılıçsoy İtalya yolcusu

Beşiktaş tarihinin en kaotik sezonlarından birini geçirse de, taraftarları ekran başına kitleyen bir isim var: Semih Kılıçsoy. 2005 doğumlu Semih, form grafiğini günden güne yükseltiyor. Semih Kılıçsoy’un kariyerinden öne çıkanları sizler için derledik.


Semih Kılıçsoy 15 Ağustos 2005’te, İstanbul’un Gaziosmanpaşa semtinde dünyaya geldi. Futbola da doğduğu semtte, GOP Venüs formasıyla başladı. Daha sonra Arnavutköy Yaylaspor’da forma giyen Semih, Beşiktaş’ın dikkatini çekti ve altyapıya transfer edildi. 11 yaşında, siyah-beyazlı formayı giymeye başladı.

Dikkatleri ilk kez üzerine çektiğinde henüz 14 yaşındaydı. U14 ligine damga vurdu. 33 golle gol kralı oldu. Aynı sezon aynı ligde mücadele ettiği Arda Güler sezonu 12 golle tamamladı. Attığı gollerden biriyle, dikkatleri iyice üzerine çekti.

Beşiktaş resmen duyurdu! Semih Kılıçsoy İtalya yolcusu


21 Ekim 2021’de Beşiktaş ile profesyonel sözleşmeye imza attı. 2021-22 Gelişim Ligi’ni 16 gol 6 asistle tamamladı, 2 golle Gol Kralı olmayı kaçırdı.

2022-23 sezonunda U19 Elit A Ligi’ne damga vurdu. 17 maçta attığı 18 golle Gol Kralı oldu. Beşiktaş A Takım formasını da ilk kez aynı sezon giydi. 14’üncü hafta iç sahada Antalyaspor’a karşı oynanan maçta 32 dakika sahada kaldı. Sezonun geri kalanında, 3 maçta daha kısa süreler de olsa forma şansı buldu.

2023-24 sezonu Beşiktaş için çok kötü başladı. Yaz transfer dönemini istediği gibi geçiremeyen siyah-beyazlılar, erken havlu attı. Hücum hattında Aboubakar ve Ghezzal gibi isimlerin kadro dışı kalmasıyla, Semih Kılıçsoy’un da kaderi değişti. Semih sezona zaten iyi bir başlangıç yapmıştı.

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#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#cagliari
#Semih Kılıçsoy
#u19
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