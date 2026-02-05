Beşiktaş sağ beke yıldız oyuncuyu getiriyor! Transfer imzası yolda

Ara transfer döneminde Asllani, Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'u kadrosuna katan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar bek mevkisi için birçok ismi listeye aldı.

BEŞİKTAŞ’IN GÜNDEMİ AMİR MURILLO

Sergen Yalçın ve ekibi Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncusu Amir Murillo ile ilgileniyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesinin ardından harekete geçti.

Panamalı futbolcu cephesiyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat üzerinden büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Geriye ise Marsilya ile pazarlıkların son aşaması kaldı.

SOL BEK VE STOPERDE DE OYNADI

Fransız ekibi 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş, 4 milyon Euro teklif etti. Temasların devam ettiği ve tarafların ortak noktada buluşmasının yakın olduğu belirtildi.

Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.

Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.