Spor
Editor
 Burak Ayaydın

Beşiktaş Hyeon-gyu Oh'u resmen açıkladı: 14 milyon Euroluk yatırım!

Beşiktaş'ta Hyeon-gyu Oh ile imzalar atıldı. Siyah beyazlı kulüp, yetenekli hücumcunun bonservisini 14 milyon Euro olarak duyurdu.

Beşiktaş Hyeon-gyu Oh'u resmen açıkladı: 14 milyon Euroluk yatırım!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.02.2026
23:35
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
23:45

Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Hyeon-gyu Oh, 3.5 sezonluk anlaşmaya imza attı. Kartal, transfere dair KAP bildirimi de gerçekleştirdi.

Beşiktaş Hyeon-gyu Oh'u resmen açıkladı: 14 milyon Euroluk yatırım!

BEŞİKTAŞ'TAN HYEON-GYU OH TRANSFERİ İÇİN DUYURU

"Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

Beşiktaş Hyeon-gyu Oh'u resmen açıkladı: 14 milyon Euroluk yatırım!

HYEON-GYU OH VE PERFORMANSI

Beşiktaş'a imza atan 24 yaşındaki Hyeongyu Oh, bu sezon Genk'te 32 maça çıkmış ve 10 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.

Beşiktaş Hyeon-gyu Oh'u resmen açıkladı: 14 milyon Euroluk yatırım!

Sıkça Sorulan Sorular

BEŞİKTAŞ'TA BAŞKA TRANSFER OLACAK MI?
Siyah beyazlıların, takviyelere devam etmesi bekleniyor.
