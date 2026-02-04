Beşiktaş Hyeon-gyu Oh'u resmen açıkladı: 14 milyon Euroluk yatırım!

Kategoriler
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri için İstanbul'a getirdiği Hyeon-gyu Oh, 3.5 sezonluk anlaşmaya imza attı. Kartal, transfere dair KAP bildirimi de gerçekleştirdi.
"Profesyonel futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. KRC Genk kulübüne toplam transfer bedeli olarak 14.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2028-2029 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."
Beşiktaş'a imza atan 24 yaşındaki Hyeongyu Oh, bu sezon Genk'te 32 maça çıkmış ve 10 gol ile 3 asistlik skor üretmişti.