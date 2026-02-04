N'Golo Kante İstanbul'da: Fenerbahçeli taraftarlardan coşkulu karşılama!

Fenerbahçe'de N'Golo Kante bekleyişi son buldu. Süper Lig devinin sansasyonel transferi N'Golo Kante, resmen İstanbul'a geldi.

FENERBAHÇE'DE N'GOLO KANTE TRANSFERİNİN MALİYETİ

Fenerbahçe, N'Golo Kante'nin maliyetini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na açıkladı. Bilgilendirmeye göre Fransız oyuncu, 14.1 milyon Euro imza parası alacak. Ayrıca da yıldız orta saha, bu sezon sonuna kadar 5.5 milyon Euro kazanacak. Son olarak da 34 yaşındaki futbolcu, 2026-27 ve 2027-28 sezonlarında 11'er milyon Euro maaşla kariyerine devam etmiş olacak.

FRANSA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Fransa Milli Takımı'nın hesabından N'Golo Kante için açıklama yapıldı ve "N'Golo Kante, Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. 65 kez milli formayı giyen oyuncumuz, birkaç hafta önce transfer edilen Matteo Guendouzi ile yeniden bir araya geleceği Avrupa'ya geri dönüyor." ifadeleri kullanıldı.

https://x.com/Fenerbahce/status/2019079097062773156?s=20