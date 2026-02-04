Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

Fenerbahçe'den Al Ittihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, sarı lacivertlilerin tarihindeki en pahalı 9. ayrılık oldu. Esasen ise Faslı golcü, N'Golo Kante ile takasta kullanılmıştı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 19:11
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 19:13

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı. An itibarıyla yıldız forvet; 15 milyon Euro bedelle takıma veda ederken, N'Golo Kante takasında da dolaylı yoldan 4 milyon Euroluk katkı sağladı.

FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ EN PAHALI AYRILIKLAR

1 - Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 30 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

2 - Arda Güler | Real Madrid | 26 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

3 - Yusuf Akçiçek | Al Hilal | 22 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

4 - Vedat Muriqi | Lazio | 21 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

5 - Elvir Baljic | Real Madrid | 21 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

6 - Kim Min-Jae | Napoli | 19 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

7 - Eljif Elmas | Napoli | 17.7 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

8 - Moussa Sow | Al Ahli | 16 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

9 - Youssef En-Nesyri | Al Ittihad | 15 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

10 - Simon Kjaer | Sevilla | 12.5 milyon Euro

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

YOUSSEF EN-NESYRI'DEN LİSTEDE GÖRÜLMEYEN 4 MİLYON EUROLUK KATKI

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante takasında kullandığı Youssef En-Nesyri; 15 milyon Euroluk bonservisin yanı sıra, Fransız yıldız için ödenecek olan 4 milyon Euronun da kulübün kasasında kalmasını sağlamıştı.

Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERLERİ DEVAM EDECEK Mİ?
Sarı lacivertlilerin, yakın zamanda forvet takviyesi gerçekleştirmesi bekleniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun forvet tercihi belli oldu: Transferin son günlerinde kritik saatler!
Galatasaray-İstanbulspor | TÜRKİYE KUPASI CANLI MAÇ ANLATIMI
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.