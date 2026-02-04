Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihinin en pahalı ayrılıkları arasında!

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri ile yollar ayrıldı. An itibarıyla yıldız forvet; 15 milyon Euro bedelle takıma veda ederken, N'Golo Kante takasında da dolaylı yoldan 4 milyon Euroluk katkı sağladı.

FENERBAHÇE TARİHİNDEKİ EN PAHALI AYRILIKLAR

1 - Ferdi Kadıoğlu | Brighton | 30 milyon Euro

2 - Arda Güler | Real Madrid | 26 milyon Euro

3 - Yusuf Akçiçek | Al Hilal | 22 milyon Euro

4 - Vedat Muriqi | Lazio | 21 milyon Euro

5 - Elvir Baljic | Real Madrid | 21 milyon Euro

6 - Kim Min-Jae | Napoli | 19 milyon Euro

7 - Eljif Elmas | Napoli | 17.7 milyon Euro

8 - Moussa Sow | Al Ahli | 16 milyon Euro

9 - Youssef En-Nesyri | Al Ittihad | 15 milyon Euro

10 - Simon Kjaer | Sevilla | 12.5 milyon Euro

YOUSSEF EN-NESYRI'DEN LİSTEDE GÖRÜLMEYEN 4 MİLYON EUROLUK KATKI

Fenerbahçe'nin N'Golo Kante takasında kullandığı Youssef En-Nesyri; 15 milyon Euroluk bonservisin yanı sıra, Fransız yıldız için ödenecek olan 4 milyon Euronun da kulübün kasasında kalmasını sağlamıştı.